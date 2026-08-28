Если вы до сих пор не смотрели этот фильм, то 24 Канал настоятельно рекомендует его посмотреть, ведь вы многое упускаете.

Фильм "Шпионка" – что известно?

Жанр: шпионская комедия, боевик, криминальная драма

Продолжительность: около 2 часов

Рейтинг IMDb: 7,0

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В ролях:

Меллисса Маккарти;

Джейсон Стэтхэм;

Джуд Лоу;

Роуз Бирн;

Миранда Харт;

Бобби Каннавале;

Эллисон Дженни.

По сюжету, Сьюзан Купер – аналитик ЦРУ, которая большую часть своей карьеры работала в офисе и помогала агентам выполнять опасные задания. Когда один из лучших шпионов исчезает, а другим агентам грозит разоблачение, Сьюзан добровольно отправляется на свою первую миссию. Ей приходится работать под прикрытием, проникнуть в мир международных преступников и остановить опасную операцию, от которой могут зависеть судьбы тысяч людей.

"Шпионка": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в фильме появился Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Верка Сердючка в фильме "Шпионка": смотрите видео онлайн

Как Верка Сердючка попала в "Шпионку": по словам Андрея Данилко, с его командой связались представители голливудского проекта через менеджера и предложили роль в фильме. Как вспоминал продюсер Юрий Никитин, после этого команда прилетела на съемки в Будапешт и познакомилась с режиссером Полом Фигом. Оказалось, что режиссер хорошо знал творчество Данилко – знал песни Верки Сердючки, смотрел ее миниатюры и был знаком с историей персонажа. Она привлекла его внимание в 2007 году, когда Данилко представлял нашу страну на "Евровидении".

Бюджет и кассовые сборы

На создание фильма потратили примерно 65 миллионов долларов, а в мировом прокате он собрал более 235 миллионов.

Что особенного в фильме?

Это пародия на классические шпионские фильмы в духе историй о Джеймсе Бонде;

Главная героиня совсем не похожа на типичного кинематографического супершпиона, что становится ее главным преимуществом;

Особенно интересно здесь выглядит Джейсон Стэтхэм: актер играет забавного агента, что не похоже на его привычные роли;

Фильм получил две номинации на "Золотой глобус" в категориях "Лучший комедийный или музыкальный фильм", а также за "Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле".

Почему стоит посмотреть?

"Шпионка" – это отличный вариант для тех, кто любит боевики, но при этом хочет немного юмора. Здесь есть все, что нужно для классического шпионского кино: секретные агенты, опасные преступники, оружие, погони и международные миссии.

Но изюминка в том, что фильм постоянно ломает стереотипы об идеальном супершпионе.

И, возвращаясь в целом к теме кино, наконец-то стало известно, где будут происходить события финального сезона сериала "Эмили в Париже". Спойлер – это не французская столица.