Netflix показал тизер фильма "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем

Netflix опубликовал тизер к новому фильму Джейн Кэмпион "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Премьера ленты запланирована на 1 декабря 2021 года.

Режиссером фильма стала Джейн Кэмпион, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Впервые за свою 12-летнюю карьеру кинорежиссер занялась производством фильма, ведь до того снимала преимущественно сериалы.

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В центре истории – жизнь двух братьев, имеющих ферму. Один из них влюбляется и женится, другому такое решение не нравится и он жаждет мести. Фильм является экранизацией романа Томаса Сэведжа 1967 года.

"Сила собаки" 2021 год: смотрите тизер

Что еще известно о фильме "Сила собаки"