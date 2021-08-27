Netflix показал тизер фильма "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем
27 августа 2021 , 15:30Читати новину українською
Источник:ютуб Netflix
Netflix опубликовал тизер к новому фильму Джейн Кэмпион "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Премьера ленты запланирована на 1 декабря 2021 года.
Режиссером фильма стала Джейн Кэмпион, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Впервые за свою 12-летнюю карьеру кинорежиссер занялась производством фильма, ведь до того снимала преимущественно сериалы.
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В центре истории – жизнь двух братьев, имеющих ферму. Один из них влюбляется и женится, другому такое решение не нравится и он жаждет мести. Фильм является экранизацией романа Томаса Сэведжа 1967 года.
"Сила собаки" 2021 год: смотрите тизер
Что еще известно о фильме "Сила собаки"
- Помимо Бенедикта Камбербэтча, главные роли в фильме сыграли Кирстен Данст и Джесси Племонс;
- Мировая премьера состоится на Венецианском кинофестивале, позже в Торонто и в Нью-Йорке;
- Ранее сообщалось, что Элизабет Мосс также сыграет в фильме главную роль. Однако этого не произошло из-за съемок "Рассказа служанки";
- В феврале 2020 года объявили, что к актерскому составу присоединятся еще такие звезды: Томасин МакКензи, Коди Смит-Макфи, Фрэнсис Конрой, Кейт Кэррадайн, Питер Кэрролл и Адам Бич;
- Съемочный процесс начали еще в январе 2020 года в Новой Зеландии, 2 апреля съемки прекратили в связи с COVID-19. В конце июня 2020 года съемки возобновили.