Ваша жизнь уже не будет прежней: 3 глубоких фильма, которые заставят переосмыслить собственные ценности

Часто ли вы ловите себя на мысли, что ваша жизнь протекает по чужому сценарию, а повседневная рутина превратилась в замкнутый круг? Некоторые фильмы обладают удивительной способностью вовремя раскрыть наши скрытые страхи, навязанные рамки и иллюзии.

24 Канал подготовил подборку фильмов, которые заставят вас начать замечать то, чего вы раньше не видели. Эти культовые картины в свое время стали настоящими культурными феноменами именно потому, что заглянули в самые потаенные уголки человеческого подсознания и психологии.

"Матрица" (1999)

Хакер Томас Андерсон живет обычной жизнью, пока таинственный бунтарь Морфей не предлагает ему узнать правду об окружающем мире. Проглотив красную таблетку, парень просыпается в ужасающей реальности будущего, где машины поработили человечество. Оказывается, все это время его ум находился в масштабной цифровой симуляции – Матрице. Герой берет имя Нео и начинает изнурительные тренировки, чтобы научиться подчинять себе законы физики внутри компьютерного кода. Морфей искренне верит, что Нео – Избранный, способный взломать систему и освободить людей. Теперь на команду открывает охоту всемогущий Агент Смит, стремящийся уничтожить мятежников.

"Матрица": смотрите трейлер фильма онлайн

"Шоу Трумана" (1998)

Страховой агент Труман Бербанк живет счастливой жизнью в идеальном городке и даже не догадывается о страшной правде. С самого рождения он является главным героем круглосуточного реалити-шоу, а его город – гигантской декорацией под куполом. Каждый его шаг фиксируют скрытые камеры, а жена, мать и друзья – всего лишь наемные актеры. Любые попытки мужчины уехать из города продюсеры искусственно блокируют с помощью вымышленных катастроф и пробок. Однако из-за случайных технических сбоев в оборудовании Труман начинает замечать странные закономерности в поведении окружающих. Преодолев панический страх, он решается на побег.

"Шоу Трумана": смотрите трейлер фильма онлайн

"Начало" (2010)

Доминик Кобб – первоклассный шпион, который похищает корпоративные секреты прямо из подсознания людей во время их сна. Из-за ложного обвинения в убийстве жены он стал беглецом, который не может вернуться к своим детям. Влиятельный бизнесмен Саито предлагает герою полную амнистию в обмен на смертельно опасную услугу. На этот раз Кобб должен незаметно внедрить разрушительную идею в ум наследника корпорации. Для этого Доминик собирает команду специалистов и разрабатывает план сложного многоуровневого погружения в совместный сон.

"Начало": смотрите трейлер фильма онлайн

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