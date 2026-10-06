Как сообщает People, Сильвестр Сталлоне в своих новых мемуарах "The Steps" вспомнил о работе над фильмом "Лорды Флетбуша" 1974 года и о давней вражде с Ричардом Гиром. По его версии, все началось еще на пробах, а окончательно испортилось во время обеденного перерыва.

Все началось еще на пробах

Сталлоне пишет, что сначала импровизационные сцены с Робертом Де Ниро проходили нормально. А вот с Гиром атмосфера быстро стала гораздо менее творческой. По словам актера, во время одной из импровизаций Гир схватил его за футболку, причем ногтями поцарапал кожу. Сталлоне попросил его больше так не делать, но на следующем дубле ситуация повторилась.



Ричард Гир / Фото Getty Images



Тогда будущий Рокки даже спросил режиссера Стивена Верону, может ли он отреагировать так, как поступил бы в реальной жизни. На уточнение режиссера Сталлоне ответил, что просто выбил бы сопернику зубы.

А потом появилась курица

Если вам кажется, что ссора двух будущих голливудских звезд должна была иметь какую-то особенно драматическую причину, приготовьтесь. Во время обеда Сталлоне якобы попросил Гира не пачкать салон автомобиля едой. По его словам, уже через мгновение куриный жир из фольги потек прямо ему на ногу.

Сталлоне утверждает, что толкнул Гира локтем в грудь, вышел из машины, обошел ее и вытащил коллегу с заднего сиденья. По воспоминаниям Сталлоне, Гир тогда сказал, что не хочет переходить к физической стычке. Ответ был короток: "Слишком поздно".

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Между актерами встал режиссер. И, похоже, всем стало ясно: еще несколько совместных сцен – и фильм может приобрести совсем другой жанр.

Гир покинул фильм

В результате именно Ричард Гир ушел из проекта. Также из картины выбыл Роберт Де Ниро. Их заменили Перри Кинг и Генри Винклер. И эта замена, кстати, имела неожиданный бонус: Сталлоне и Винклер после знакомства стали близкими друзьями.

Самое интересное, что история с курицей – не единственная легенда о вражде между актерами. Еще Элтон Джон в своих мемуарах 2019 года утверждал, что в 1990-х Сталлоне и Гир чуть не подрались во второй раз. На этот раз причиной якобы стала принцесса Диана.

Сталлоне рассказал эту историю в своих мемуарах "The Steps", которые вышли 29 сентября. И, судя по первым отрывкам, актер решил вспомнить времена до "Рокки" максимально подробно – вместе с теми моментами, которые его коллеги, возможно, предпочли бы оставить в 1974 году.

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