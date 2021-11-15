Сильвестр Сталлоне снова сыграет в "Стражах галактики": что известно о фильме

Недавно Marvel начала съемки третьих "Стражей галактики", финальной части трилогии Джеймса Ганна. Режиссер сказал, что в новом фильме вернутся все главные персонажи. В частности Сильвестр Сталлоне к своей роли Стакара Огорда.

Сталлоне сейчас готовится к съемкам. У себя в инстаграме актер опубликовал видео, как выглядит процесс сканирования лица. Говорят, что эти данные используют при создании спецэффектов фильма.

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Актер показал себя на съемочной площадке, однако он был в своей повседневной одежде, а не в костюме Стакара Огорда.

Если вам интересно, как съемочный процесс выглядит за кадром. Вот небольшая его часть: создание дубликата лица,

– написал Сталлоне в сети.

Насколько масштабной будет роль Сильвестра в третьем фильме франшизы – пока не известно.

Премьера "Стражей Галактики 3" запланирована на 5 мая 2023 года.

Что известно о съемках "Стражей галактики 3"

Новинка Marvel станет последней в трилогии и полностью раскроет линию главных героев. В частности, большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, который только урывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, которая исчезла после войны с Таносом;

Новый фильм студии Marvel станет сиквелом к "Стражам галактики" 2014 и 2017 года;

Перед съемками Джеймс Ганн признался, что сделал большую ошибку, что убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был убежден, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына. Однако появится ли Йондо в новом фильме "Стражей галактики", пока неизвестно;

Во время пандемии коронавируса Джеймс Ганн с поклонниками просмотрел две части "Стражей галактики" и намекнул, что енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет важную роль и покажет свою историю зрителям. Однако какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.

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