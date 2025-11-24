Интересные факты о "Симпсонах" – самый длинный анимационный сериал в истории

Мультсериал "Симпсоны" более 30 лет находится в постоянном производстве. Сценаристы не устают придумывать новые сюжетные линии, а поклонников ленты становится все больше с каждым годом.

И такая долговременная разработка стала причиной того, что "Симпсонов" начали называть "пророками", ведь некоторые истории из их серий действительно реализовались. Предлагаем в материале 24 Канала узнать интересные факты о мультсериале, который все помнят еще с детства.

Интересные факты о мультсериале "Симпсоны"

Имена главных героев: Мэгги, Лиса, Гомер и Мардж, взяты из семьи создателя мультсериала Мэтта Грейнинга.

Клоун Красти не должен был быть отдельным персонажем. Планировалось, что он будет второй личностью Гомера.

Клоун Красти / Кадр из мультсериала

Прическа Барта постоянно имеет девять зубчиков, а у всех героев только по четыре пальца. Это связано с тем, что в мультфильме пятый палец роли не играет и значительно экономит время при рисовании персонажей. Только у Бога есть пять пальцев (такая особенность присуща именно "Симпсонам").

В арабской версии мультфильма имя Гомера изменено на Омар Шамшум, и он вместо пива пьет газированные напитки.

Интересно, что "Симпсонам" принадлежат два рекорда в Книге Гиннеса: за самый длинный мультсериал и за сериал, в котором фигурировало наибольшее количество знаменитостей (для озвучивания персонажей было приглашено более 500 звезд).

Знаменитое восклицание Гомера "D'oh!" было включено в Оксфордский словарь английского языка.

А карта, которая висит в отделении полиции Спрингфилда, на самом деле является копией карты средневекового Константинополя.

Мардж и Гомер / Кадр из мультсериала

В 1998 году журнал Time назвал Барта Симпсона одной из самых влиятельных персон века.

В январе 2000 года на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда в честь мультсериала.

Производство одной серии обходится в почти два миллиона долларов. А на создание каждой серии нужно около 6-7 месяцев, поэтому в разработке сразу находятся десятки эпизодов.

Интересно, что дом Симпсонов действительно существует в штате Невада, в городке Хендерсон, рядом с Лас-Вегасом.

Ну и самое главное то, что мультсериал неоднократно предсказал будущее. К примеру, избрание Дональда Трампа президентом, пожар в соборе Парижской Богоматери, распространение технологий виртуальной реальности и умных часов, штурм Капитолия, экономический кризис в Греции, а также визит Трампа в Саудовскую Аравию.

Но поскольку "Симпсоны" до сих пор находятся в производстве, то, возможно, это еще далеко не все интересные факты, которые можно назвать об этом мультсериале. Дальше – однозначно больше.