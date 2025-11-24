Цікаві факти про "Сімпсонів" – найдовший анімаційний серіал в історії

Мультсеріал "Сімпсони" понад 30 років знаходиться у постійному виробництві. Сценаристи не втомлюються придумувати нові сюжетні лінії, а шанувальників стрічки стає все більше з кожним роком.

Та така довготривала розробка стала причиною того, що "Сімпсонів" почали називати "пророками", адже деякі історії з їхніх серій дійсно реалізувались. Пропонуємо у матеріалі 24 Каналу дізнатись цікаві факти про мультсеріал, який всі пам'ятають ще з дитинства.

Цікаві факти про мультсеріал "Сімпсони"

Імена головних героїв: Меггі, Ліса, Гомер і Мардж, взяті з родини творця мультсеріалу Метта Ґрейнінґа.

Клоун Красті не мав бути окремим персонажем. Планувалось, що він буде другою особистістю Гомера.

Клоун Красті / Кадр із мультсеріалу

Зачіска Барта постійно має дев'ять зубчиків (чубчиків), а у всіх героїв тільки по чотири пальці. Це пов'язано з тим, що у мультфільмі п'ятий палець ролі не відіграє і значно економить час при малюванні персонажів. Тільки у Бога є п'ять пальців (така особливість притаманна саме "Сімпсонам").

В арабській версії мультфільму ім'я Гомера змінено на Омар Шамшум, і він замість пива п'є газовані напої.

Цікаво, що "Сімпсонам" належать два рекорди у Книзі Гіннеса: за найдовший мультсеріал і за серіал, у якому фігурувала найбільша кількість знаменитостей (для озвучування персонажів було запрошено понад 500 зірок).

Знаменитий вигук Гомера "D'oh!" був включений до Оксфордського словника англійської мови.

А мапа, яка висить у відділку поліції Спрінгфілда, насправді є копією карти середньовічного Константинополя.

Мардж і Гомер / Кадр із мультсеріалу

У 1998 році журнал Time назвав Барта Сімпсона однією з найвпливовіших персон століття.

У січні 2000 року на Алеї слави у Голлівуді була відкрита зірка на честь мультсеріалу.

Виробництво однієї серії обходиться у майже два мільйони доларів. А на створення кожної серії потрібно близько 6-7 місяців, тому у розробці одразу перебувають десятки епізодів.

Цікаво, що будинок Сімпсонів дійсно існує у штаті Невада, в містечку Хендерсон, поруч з Лас-Вегасом.

Ну і найголовніше те, що мультсеріал неодноразово передбачив майбутнє. До прикладу, обрання Дональда Трампа президентом, пожежа у соборі Паризької Богоматері, поширення технологій віртуальної реальності та розумних годинників, штурм Капітолія, економічна криза у Греції, а також візит Трампа до Саудівської Аравії.

Та оскільки "Сімпсони" досі перебувають у виробництві, то, можливо, це ще далеко не всі цікаві факти, які можна назвати про цей мультсеріал. Далі – однозначно більше.