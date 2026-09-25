79-летнюю Сьюзан Сарандон арестовала полиция: где и почему это произошло

В Нью-Йорке на этот раз знаменитости попали в объективы не на премьере. Сьюзан Сарандон и Анна Айнбиндер оказались среди участников протеста у штаб-квартиры ООН, которых 24 сентября задержала полиция. Акция проходила перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает hollywoodeporter, вместе с актрисами на акции присутствовал и комик Калеб Герон. Данные об общем количестве задержанных расходятся: Reuters сообщает как минимум о 30 человек, тогда как The Hollywood Reporter ссылается на сообщения о примерно сотне. По данным СМИ, причиной задержаний стало блокирование проезжей части на Первой авеню недалеко от здания ООН.

Звезды оказались среди задержанных



Сьюзан Сарандон / Фото Getty Images



Фотографы запечатлели 79-летнюю Сарандон в наручниках, когда она ждала транспортировки с места акции. А в соцсетях распространилось видео с задержанием Айнбиндер, известной по сериалу "Хитрости".

Для обеих актрис эта тема не нова: они и раньше публично высказывались в поддержку палестинцев. Сарандон также заявляла, что ее позиция повлияла на предложения о работе в Голливуде.

На протесте была и звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон, однако ее представители уточнили, что актрису не задерживали.

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