Языковой скандал в театре "Сузирья": актриса в спектакле говорит на русском

В киевском театре "Сузирья" разгорелся языковой скандал, который привлек внимание общественности. Причиной конфликта стало то, что актриса в одном из спектаклей говорит на русском языке. Это стало предметом обсуждения после показа спектакля "Постель брать будете?".

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на официальный телеграмм-канал издания Киев 24. После инцидента основатель театра Алексей Павлович Кужельный выступил с объяснением относительно позиции театра.

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Языковой скандал в театре "Сузирья": что произошло

В киевском театре "Сузирья" разгорелся языковой скандал, после того, как актриса в одном из спектаклей разговаривает на русском языке, а к концу постановки переходит на украинский. Это вызвало возмущение у большой части общественности, которая не восприняла использование русского языка в театральной постановке.

Уполномоченный по вопросам языковой политики Тарас Креминь прокомментировал ситуацию в эфире Киев 24. Он заметил, что хотя использование русского языка в контексте спектакля может быть обосновано творческими мотивами, согласно действующему законодательству Украины администрация театра обязана заранее предупреждать зрителей о наличии русского языка в постановках.

Отреагировал на скандал и основатель театра Алексей Павлович Кужельный. Он объяснил, что смысл спектакля заключается в том, что главная героиня, русскоязычная женщина, из-за своей влюбленности начинает переходить на украинский язык. Кужельный отметил, что такие истории важны, ведь в реальной жизни их должно становиться все больше. По его словам, роль театра заключается в том, чтобы тактично помогать русифицированным людям избавляться от комплексов и переходить на родной язык.

Могу согласиться, что сегодня можно увеличить и ускорить процесс освоения языка героиней, но никак нельзя нивелировать ее стартовую позицию. То, что артистам театра Франко легче говорить на украинском, объяснять не нужно (ведь актеры Владимир Коляда и Валентина Ильяшенко всю жизнь работают в театре им. И.Франко). Еще одно – кажется, не все, кто высказывается, видели спектакль. Не в гневе объединяемся, а в уважении и взаимопонимании наша сила. Мы учтем мнение вдумчивого зрителя,

– говорится в сообщении Алексея Кужельного.

Кроме этого, основатель театра Алексей Павлович Кужельный выразил свое сожаление по поводу того, что многие зрители покинули театр сразу после спектакля, не оставшись для обсуждения. Именно там он планировал донести до аудитории идею спектакля и объяснить творческий замысел, связанный с использованием русского языка в постановке.