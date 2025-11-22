Укр Рус
22 ноября, 18:41
3 лучших фильма со Скарлетт Йоханссон для просмотра в выходной

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Скарлетт Йоханссон – знаменитость, отмечена наградами BAFTA, номинирована на Оскар и Золотой глобус.
  • Рекомендуемые фильмы для просмотра: "Брачная история", "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой".

Сегодня, 22 ноября, день рождения празднует американская актриса Скарлетт Йоханссон. Она является лауреатом премии BAFTA, номинанткой на Оскар и Золотой глобус. Признание к женщине пришло в начале 2000-х годов.

Среди фильмов со Скарлетт Йоханссон, которые стоит посмотреть: "Брачная история", "Трудности перевода" и "Девушка с жемчужной сережкой". Описания сюжетов и трейлеры – в материале 24 Канала.

Фильмы со Скарлетт Йоханссон

"Брачная история"

  • Рейтинг IMDb: 7.9/10
  • Роль: Николь Барбер

В фильме рассказывается о театральном режиссере Чарли Барбере и его жене, актрисе Николь. Пара переживает кризис. Вдруг женщина получает предложение сняться в телевизионном пилотном проекте.

Вместе с сыном Николь переезжает в Лос-Анджелес, а Чарли остается в Нью-Йорке. Однажды он решает навестить семью и получает документы о разводе, однако Барбер не собирается опускать руки.

"Брачная история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трудности перевода"

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10
  • Роль: Шарлотта

Ведущий и актер Боб Харрис и Шарлотта встречаются в Токио. Они знакомятся в баре роскошного отеля, после чего переживают интересные приключения в столице Японии. Благодаря совместным прогулкам и разговорам главным героям удается лучше понять друг друга и найти опору.

"Трудности перевода": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с жемчужной сережкой"

  • Рейтинг IMDb: 6.9/10
  • Роль: Гриет

Фильм, снят по мотивам одноименного романа британской писательницы Трейси Шевалье. События ленты разворачиваются в Нидерландах XVII века. 16-летняя Гриет работает служанкой в семье художника Яна Вермера. Девушку интересует искусство и она даже помогает хозяину составлять композиции.

Как-то Питер Ван Рейвен просит, чтобы Ян Вермер написал для него картину с таверной, где будет присутствовать Гриет. Это пугает девушку. Заказчик и художник договариваются об отдельном портрете главной героини. В конце концов Ян Вермер создает одну из своих самых известных картин – "Девушка с жемчужной сережкой".

"Девушка с жемчужной сережкой": смотрите онлайн трейлер фильма