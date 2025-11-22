3 найкращі фільми зі Скарлетт Йоханссон для перегляду у вихідний

Сьогодні, 22 листопада, день народження святкує американська акторка Скарлетт Йоханссон. Вона є лауреаткою премії BAFTA, номінанткою на Оскар і Золотий глобус. Визнання до жінки прийшло на початку 2000-х років.

Серед фільмів зі Скарлетт Йоханссон, які варто подивитися: "Шлюбна історія", "Труднощі перекладу" та "Дівчина з перловою сережкою". Описи сюжетів та трейлери – у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво 3 цікаві фільми для двох, які можна подивитись, поки немає світла

Фільми зі Скарлетт Йоханссон

"Шлюбна історія"

Рейтинг IMDb : 7.9/10

: 7.9/10 Роль: Ніколь Барбер

У фільмі розповідається про театрального режисера Чарлі Барбера та його дружину, акторку Ніколь. Пара переживає кризу. Раптом жінка отримує пропозицію знятись у телевізійному пілотному проєкті.

Разом із сином Ніколь переїжджає до Лос-Анджелеса, а Чарлі залишається в Нью-Йорку. Якось він вирішує провідати сім'ю та отримує документи про розлучення, однак Барбер не збирається опускати руки.

"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Труднощі перекладу"

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Роль: Шарлотта

Ведучий та актор Боб Гарріс і Шарлотта зустрічаються у Токіо. Вони знайомляться у барі розкішного готелю, після чого переживають цікаві пригоди в столиці Японії. Завдяки спільним прогулянкам і розмовам головним героям вдається краще зрозуміти одне одного і віднайти опору.

"Труднощі перекладу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина з перловою сережкою"

Рейтинг IMDb : 6.9/10

: 6.9/10 Роль: Грієт

Фільм, знятий за мотивами однойменного роману британської письменниці Трейсі Шевальє. Події стрічки розгортаються у Нідерландах XVII століття. 16-річна Грієт працює служницею в родині художника Яна Вермера. Дівчину цікавить мистецтво і вона навіть допомагає господарю складати композиції.

Якось Пітер Ван Рейвен просить, аби Ян Вермер написав для нього картину з таверною, де буде присутня Грієт. Це лякає дівчину. Замовник і художник домовляються про окремий портрет головної героїні. Зрештою Ян Вермер створює одну зі своїх найвідоміших картин – "Дівчина з перловою сережкою".

"Дівчина з перловою сережкою": дивіться онлайн трейлер фільму