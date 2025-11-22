3 найкращі фільми зі Скарлетт Йоханссон для перегляду у вихідний
- Скарлетт Йоханссон – знаменитість, відзначена нагородами BAFTA, номінована на Оскар і Золотий глобус.
- Рекомендовані фільми для перегляду: "Шлюбна історія", "Труднощі перекладу", "Дівчина з перловою сережкою".
Сьогодні, 22 листопада, день народження святкує американська акторка Скарлетт Йоханссон. Вона є лауреаткою премії BAFTA, номінанткою на Оскар і Золотий глобус. Визнання до жінки прийшло на початку 2000-х років.
Серед фільмів зі Скарлетт Йоханссон, які варто подивитися: "Шлюбна історія", "Труднощі перекладу" та "Дівчина з перловою сережкою". Описи сюжетів та трейлери – у матеріалі 24 Каналу.
Фільми зі Скарлетт Йоханссон
"Шлюбна історія"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
- Роль: Ніколь Барбер
У фільмі розповідається про театрального режисера Чарлі Барбера та його дружину, акторку Ніколь. Пара переживає кризу. Раптом жінка отримує пропозицію знятись у телевізійному пілотному проєкті.
Разом із сином Ніколь переїжджає до Лос-Анджелеса, а Чарлі залишається в Нью-Йорку. Якось він вирішує провідати сім'ю та отримує документи про розлучення, однак Барбер не збирається опускати руки.
"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму
"Труднощі перекладу"
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
- Роль: Шарлотта
Ведучий та актор Боб Гарріс і Шарлотта зустрічаються у Токіо. Вони знайомляться у барі розкішного готелю, після чого переживають цікаві пригоди в столиці Японії. Завдяки спільним прогулянкам і розмовам головним героям вдається краще зрозуміти одне одного і віднайти опору.
"Труднощі перекладу": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дівчина з перловою сережкою"
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
- Роль: Грієт
Фільм, знятий за мотивами однойменного роману британської письменниці Трейсі Шевальє. Події стрічки розгортаються у Нідерландах XVII століття. 16-річна Грієт працює служницею в родині художника Яна Вермера. Дівчину цікавить мистецтво і вона навіть допомагає господарю складати композиції.
Якось Пітер Ван Рейвен просить, аби Ян Вермер написав для нього картину з таверною, де буде присутня Грієт. Це лякає дівчину. Замовник і художник домовляються про окремий портрет головної героїні. Зрештою Ян Вермер створює одну зі своїх найвідоміших картин – "Дівчина з перловою сережкою".
"Дівчина з перловою сережкою": дивіться онлайн трейлер фільму