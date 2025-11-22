Тож ми підготували для вас добірку цікавих фільмів для двох, які можна подивитися, поки немає світла. Обирайте свого фаворита у матеріалі 24 Каналу.
Що подивитись удвох, коли немає світла?
"Загадкове вбивство" (2019)
Рейтинг IMDb: 6.1
Це цікава американська комедія, у якій головні ролі виконали легендарні актори Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. Історія поєднує детективну лінію, кримінал і бойовик, створюючи захопливу комедійну стрічку.
У центрі сюжету – американське подружжя, яке вирушає у відпустку до Європи. Випадково вони стають свідками вбивства літнього мільйонера. І лише фінал цієї історії покаже, до чого це приведе обох.
"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму
Окрім цієї стрічки, ви можете звернути увагу й на інші історії про кохання. Зокрема, на такі фільми:
- "Переконання" 2002 року,
- "До тебе чи до мене" 2023 року.
Ці кінопроєкти точно здатні прикрасити ваш вечір у період, коли немає світла. Тож запрошуйте кохану людину на побачення та створіть собі справжню романтику при свічках з улюбленими сюжетами.
Що ще подивитись, коли немає світла?
Обирайте найкращу кіносторію та дозвольте собі розслабитись у важкий період.