Тож ми підготували для вас добірку цікавих фільмів для двох, які можна подивитися, поки немає світла. Обирайте свого фаворита у матеріалі 24 Каналу.

Що подивитись удвох, коли немає світла?

"Загадкове вбивство" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.1

Це цікава американська комедія, у якій головні ролі виконали легендарні актори Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. Історія поєднує детективну лінію, кримінал і бойовик, створюючи захопливу комедійну стрічку.

У центрі сюжету – американське подружжя, яке вирушає у відпустку до Європи. Випадково вони стають свідками вбивства літнього мільйонера. І лише фінал цієї історії покаже, до чого це приведе обох.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім цієї стрічки, ви можете звернути увагу й на інші історії про кохання. Зокрема, на такі фільми:

"Переконання" 2002 року,

"До тебе чи до мене" 2023 року.

Ці кінопроєкти точно здатні прикрасити ваш вечір у період, коли немає світла. Тож запрошуйте кохану людину на побачення та створіть собі справжню романтику при свічках з улюбленими сюжетами.

Що ще подивитись, коли немає світла?

Обирайте найкращу кіносторію та дозвольте собі розслабитись у важкий період.