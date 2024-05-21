Скарлетт Йоханссон требует удаления голоса искусственного интеллекта, который похож на ее собственный

Актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что ей пришлось нанять адвоката. Так произошло из-за того, что актриса требует удаления голоса искусственного интеллекта для ChatGPT, который слишком похож на ее собственный.

В своем заявлении она сообщила, что в сентябре получила предложение от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана озвучить аудиофункцию для ChatGPT. Но решила не участвовать в проекте.

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Скарлетт Йоханссон обратилась к юристам

Недавно OpenAI выпустил новые аудиоинструменты, среди которых есть голос Sky в ChatGPT. Многие пользователи обратили внимание на его сходство с голосом Скарлетт Йоханссон. Актриса также отметила, что была шокирована этим сходством.

Когда я услышала выпущенную демонстрационную версию, я была шокирована, разъярена и не верила, что господин Альтман будет использовать голос, который звучит так жутко похоже на мой,

– сказала кинозвезда.

В своем заявлении Сэм Альтман заметил, что голос Sky "не является использованием голоса Скарлетт Йоханссон, и его создание не предполагалось для воспроизведения ее голоса".

Между тем Скарлетт обратилась к юристам и потребовала удаления голоса с платформы.

OpenAI приостановил использование голоса Sky в ChatGPT

Известно, что OpenAI приостановил использование голоса Sky в ChatGPT. Принятие такого решения компанией произошло после того, как пользователи отметили большое сходство его с голосом актрисы Скарлетт Йоханссон.

В своем блоге OpenAI отметила, что голос, один из пяти доступных в ChatGPT, был предоставлен другой актрисой и не был создан с целью имитации голоса Йоханссон.