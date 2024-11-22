Скарлетт Йоханссон – 40 лет: 4 лучших фильма с королевой драмы и номинанткой Оскара

Скарлетт Йоханнссон одна из самых выдающихся актрис своего поколения. Успех в кино принес ей две номинации на Оскар. Йоханссон также безупречно дополнила киновселенную Marvel, после чего получила звезду на Голливудской аллее славы.

Скарлетт Йохансон, которая продолжает сниматься во многих фильмах и еще надолго останется в центре внимания, сегодня празднует день рождения. 22 ноября актрисе исполнилось 40 лет. По случаю юбилея 24 Канал собрал одни из лучших фильмов Скарлетт Йоханссон.

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"Брачная история"

В центре сюжета – семейная пара, которая проживает не лучший период. Николь и ее муж Чарли понимают, что все еще имеют чувства друг к другу и очень любят их сына, но постоянные драмы и ссоры их истощают. Развод превращается в настоящую войну между героями и борьбу за опекунство над сыном. Ежедневно ситуация становится все более напряженной.



Скарлетт Йоханссон в кино / Кадр из фильма

Скарлетт Йоханссон воплотила главную женскую роль в одной из эмоционально сложных драм последнего десятилетия. В этом фильме актриса получила возможность продемонстрировать полный спектр своих актерских способностей.

"Трудности перевода"

Американский актер Боб Харрис прилетает в Токио, чтобы сняться в рекламе местного виски. Он имеет немало опыта позади и равнодушно плывет по течению. В чужой стране он страдает от бессонницы, поэтому спасается от этого в гостиничном баре. Там он знакомится с Шарлоттой, которая приехала в Японию с мужем. Там они находят общий язык и чувствуют себя словно родственные души.



Скарлетт Йоханссон в кино / Кадр из фильма

Этот фильм стал определяющим в карьере Скарлетт Йоханссон, ведь именно после него произошел прорыв. Кроме того, актрисе и ее партнеру Биллу Мюррею удалось показать настоящую химию на экране.

"Она"

Мелодрама рассказывает историю писателя Теодора Туомбли, у которого множество проблем. В частности, впереди его ждет развод с любимой женой. Чтобы справиться с одиночеством, Теодор решает приобрести операционную систему, в основе которой – искусственный интеллект, который быстро обучается и перенимает мышление хозяина. Личность собеседницы с той стороны экрана называется Самантой. Со временем Теодор начинает испытывать к ней чувства.



Фильм "Она" / Кадр из фильма

Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль как голос искусственного интеллекта. Интересно, что этот фильм 2013 года словно опередил будущее и показал нынешние реалии. Несмотря на то, что актрисы нет не экране, именно ее голос сделал эту роль ключевой. Скарлетт передавала невероятные эмоции одним лишь голосом и это причина, почему ее работа в фильме является одной из лучших.

"Кролик Джоджо"

События фильма разворачиваются в период Второй мировой войны. 10-летний мальчик Йоханнес очень хочет стать членом нацистской партии. После того, как исчез его отец, в голове соединились образы папы и Адольфа Гитлера. Вдруг мальчик понимает, что в его доме скрывается девушка-еврейка. Это становится испытанием для Йоханнеса.



Скарлетт Йоханссон в кино / Кадр из фильма

Роль второго плана Рози Бетцлер принесла Скарлетт Йоханссон номинацию на Оскар. Этот фильм по успеху сравнялся с "Мстителями", "Джокером" и многими другими.