Ушел из жизни звезда культового фильма "Пропавшая грамота": скончался народный артист Украины Федор Стригун

Федор Стригун скончался 23 октября 2026 года в возрасте 86 лет. Печальную новость сообщил его сын Назар Стригун. Смерть художника также подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Что известно о смерти Федора Стригуна

Незадолго до смерти у актера были серьезные проблемы со здоровьем. В сентябре он перенес операцию, после которой ему потребовалась длительная реабилитация.

Семья даже обратилась к неравнодушным людям с просьбой оказать финансовую помощь, ведь лечение требовало значительных затрат. Причину хирургического вмешательства близкие не разглашали. Официальной информации о причине смерти пока нет.

Почему запомнился Федор Стригун



Федор Стригун / Фото со страницы Федора Стригуна в фейсбуке



Федор Стригун родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области. Однако настоящим творческим домом для него стал Львов, куда он переехал в 1965 году.

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Художник десятилетиями работал в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, а впоследствии возглавил его. За свою карьеру он сыграл более сотни театральных ролей и поставил десятки спектаклей:

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Среди самых известных постановок – "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Гамлет", "Ромео и Джульетта", "Мазепа" и "Хозяин". Стригун также вернул на украинскую сцену оперетты "Гуцулка Ксеня" и "Шарика".

Зрители помнят актера по фильмам "Пропавшая грамота", "Запорожец за Дунаем" и "Каменная душа".

В 1978 году артист стал лауреатом Шевченковской премии, а уже в следующем году получил звание народного артиста. Также он был награжден орденами князя Ярослава Мудрого и "За заслуги".

Кроме того, Стригун преподавал во Львовской консерватории и Львовском национальном университете имени Ивана Франко, передавая свой опыт молодым актерам и режиссерам.

Не так давно стало известно осмерть еще одного украинского актера.