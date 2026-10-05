Ушел из жизни народный артист Украины Олег Шаварский

Украинский театр понес тяжелую утрату. 4 октября скончался народный артист Украины Олег Шаварский – актер, педагог и многолетний артист Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Ему было 80 лет. О смерти артиста сообщили в театре Франко.

Как сообщил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, Шаварский проработал в театре Франко 54 года, выступал в десятках спектаклей и параллельно воспитывал новые поколения украинских актеров.

Более полувека в театре Франко

Олег Шаварский родился в 1946 году в Хмельницкой области. В 1968 году окончил актерский факультет Киевского театрального института имени Карпенко-Карого, а впоследствии – режиссерский факультет этого же учебного заведения. Свою творческую деятельность он начал на сцене театра Франко, а в 1970–1972 годах работал в Житомирском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. После этого вернулся в Киев и с 1972 года был артистом театра Франко.

За десятилетия на сцене Шаварский сыграл в постановках, ставшими классикой украинского театра: "Тевье-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревизор", "Назар Стодоля", "За двумя зайцами", "Шельменко-денщик", "Ричард III" и многих других.

Воспитал не одно поколение актеров

Шаварский оставил заметный след не только на сцене. С 1989 года он преподавал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и был художественным руководителем актерского курса. Его мастерскую называли одной из важнейших кузниц кадров для украинского театра и кино.

Среди его учеников – Ирина Лановенко, Екатерина Свириденко, Александр Форманчук, Александр Печерица и другие актеры, которые впоследствии работали в ведущих украинских театрах и кинопроектах.

Народный артист и десятилетия в профессии

В 1995 году Олег Шаварский получил звание народного артиста Украины, а в 2020 году стал лауреатом премии имени Марьяна Крушельницкого.

В июле 2026 года актеру исполнилось 80 лет. Даже в таком возрасте его имя оставалось неразрывно связанным с театром Франко – сценой, которой он фактически отдал всю свою профессиональную жизнь.

В театре, сообщая о смерти артиста, подчеркнули, что его талант и любовь к сцене останутся в истории и памяти тех, кто знал его лично или видел в спектаклях.

К слову, недавно стало известно о смерть Кашпировского.