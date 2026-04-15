Новый мини-сериал ужасов на Netflix, который будет щекотать вам нервы

26 марта на Netflix вышел мини-сериал ужасов "Скоро случится что-то страшное". Шоураннером и исполнительным продюсером проекта является Хейли З. Бостон, а главные роли сыграли Камила Морроне и Адам Димарко.

"Скоро случится что-то страшное" сейчас является одним из самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев, сообщает Tudum. О чем он – читайте далее в материале.

О чем сериал "Скоро случится что-то страшное"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.8/10

В сериале рассказывается о Рэйчел и Ники – паре, которая готовится к свадьбе. За несколько дней до празднования девушка приезжает в семейный дом своего жениха.

Рэйчел уверена в том, что надвигается катастрофа. Жуткие стечения обстоятельств накапливаются, а паранойя главной героини усиливается. Это заставляет влюбленных и сплоченную семью Ники встать перед вопросом: а если человек, с которым вы собираетесь жениться, на самом деле не ваша вторая половинка?

Когда я была ребенком, мама говорила мне: "Тебе просто нужно убедиться, что ты не выйдешь замуж не за того человека". Я была на свадьбах, где люди в своих клятвах говорили: "У меня ни разу не было сомнений". Я слышу это и думаю: "Это безумие. Что вы имеете в виду?",

– рассказывала Tudum Хейли З. Бостон.

"Скоро случится что-то страшное": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме Камилы Морроне и Адама Димарко, в сериале снялись: Дженнифер Джейсон Ли, Тед Леивайн, Гас Бирни, Джефф Вильбуш, Карла Кром, Сойер Фрейзер и Златко Бурич.

