Новый мини-сериал ужасов на Netflix, который будет щекотать вам нервы
26 марта на Netflix вышел мини-сериал ужасов "Скоро случится что-то страшное". Шоураннером и исполнительным продюсером проекта является Хейли З. Бостон, а главные роли сыграли Камила Морроне и Адам Димарко.
"Скоро случится что-то страшное" сейчас является одним из самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев, сообщает Tudum. О чем он – читайте далее в материале.
О чем сериал "Скоро случится что-то страшное"?
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В сериале рассказывается о Рэйчел и Ники – паре, которая готовится к свадьбе. За несколько дней до празднования девушка приезжает в семейный дом своего жениха.
Рэйчел уверена в том, что надвигается катастрофа. Жуткие стечения обстоятельств накапливаются, а паранойя главной героини усиливается. Это заставляет влюбленных и сплоченную семью Ники встать перед вопросом: а если человек, с которым вы собираетесь жениться, на самом деле не ваша вторая половинка?
Когда я была ребенком, мама говорила мне: "Тебе просто нужно убедиться, что ты не выйдешь замуж не за того человека". Я была на свадьбах, где люди в своих клятвах говорили: "У меня ни разу не было сомнений". Я слышу это и думаю: "Это безумие. Что вы имеете в виду?",
– рассказывала Tudum Хейли З. Бостон.
"Скоро случится что-то страшное": смотрите онлайн трейлер сериала
Кроме Камилы Морроне и Адама Димарко, в сериале снялись: Дженнифер Джейсон Ли, Тед Леивайн, Гас Бирни, Джефф Вильбуш, Карла Кром, Сойер Фрейзер и Златко Бурич.
Какие еще новые сериалы посмотреть на Netflix?
"Детектив Холе" – в сериале рассказывается о блестящем, но проблемном детективе полиции Осло. Он отслеживает серийного убийцу и одновременно борется с коррумпированным коллегой Томом.
"Большие ошибки" – это история о брате и сестре, которых шантажом заставили работать на гангстеров. Они становятся наиболее неорганизованным дуэтом в преступном мире.
"Рассекреченные" – бывшие шпионы Саймон и Мерет руководят конспиративной квартирой в Берлине. Вдруг они сталкиваются с давней угрозой: скрываются от наемных убийц, российских агентов, бывших возлюбленных, старых врагов, а также пытаются спасти свой брак.