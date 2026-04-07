Невероятно жуткий сериал 2026 года, который активно просматривают украинцы на Netflix

Хотя на дворе уже весна и, казалось бы, хочется легкости, украинские киноманы выбирают на Netflix совсем другие сериалы. Одним из самых популярных в последнее время стал сериал "Скоро случится что-то страшное".

Он занял второе место в рейтинге самых популярных лент, о чем сообщает блог Tudum. В материале 24 Канала рассказываем все, что известно об этом сериале, а также стоит ли его смотреть.

О чем сюжет сериала "Скоро случится что-то страшное"?

"Скоро случится что-то страшное" – это американский сериал, который сочетает в себе жанры ужасов и драмы.

Сюжет разворачивается вокруг молодой пары: до их свадьбы остается всего пять дней, поэтому молодожены отправляются в загородный дом, где планируют провести идеальную церемонию. Однако невесту не покидает тревожное предчувствие.

Она чувствует, что должно произойти что-то страшное, и эта тревога не дает ей покоя. Даже несмотря на то, что ее любимый остается абсолютно спокойным и, казалось бы, все под контролем, навязчивое чувство опасности только усиливается.

Что интересно знать о сериале "Скоро случится что-то страшное"?

Премьера сериала состоялась 26 марта 2026 года.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры: Камила Морроне, Адам ДиМарко, Дженнифер Джейсон Ли, Златко Бурич, Тед Левин, Гас Бирни, Карла Кроме .

. Он состоит из 8 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 6 часов. Поэтому если вы любите короткие истории, что дарят яркие эмоции, этот сериал может стать удачным выбором.

Рейтинг на IMDb составляет 6,8 из 10 – это выше среднего, хотя и не слишком высокий показатель. В то же время мнения зрителей разделились, поэтому стоит пересмотреть сериал и составить собственное впечатление.

Какие еще сериалы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Сериал "Скоро случится что-то страшное" пока занимает вторую позицию в рейтинге лент, которые чаще всего выбирают для просмотра украинские зрители. Впереди него – популярный детективный триллер "Гарри Холле", а также другие известные проекты:

"Острые козырьки" (все сезоны),

"Цена красоты",

"В ту ночь",

четвертый сезон "Бриджертонов" и другие.

