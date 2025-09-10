Скоро выход 3 сезона любимого сериала украинцев: что известно о долгожданном продолжении

Уже совсем скоро состоится самая ожидаемая осенняя премьера любимого украинского сериала. Это третий сезон ленты "Женский доктор. Новая жизнь".

Известно, что премьера состоится 15 сентября 2025 года. В материале Кино 24 расскажем больше о том, что известно о продолжении, сколько эпизодов будет насчитывать третий сезон и что пишут украинцы в комментариях.

Что известно о премьере 3 сезона "Женского доктора"?

15 сентября 2025 года украинцы смогут окунуться в продолжение любимой истории "Женского доктора". В комментариях можно увидеть большую радость зрителей по этому поводу. Ранее сообщалось, что третьего сезона сериала может и не быть.

Также в комментариях часто заметен интерес людей к тому, сколько будет серий. В предыдущих сезонах было по 40 серий. Некоторые утверждают, что третий сезон будет насчитывать всего 12 эпизодов. Это связано с проблемами со съемками, которые возникли во время работы над новым сезоном. Однако официально эту информацию никто не подтвердил.

Зрители все же надеются, что создатели сняли большее количество эпизодов их любимого сериала.

В третьем сезоне будут играть актеры, которых мы помним из двух предыдущих частей. Однако появятся и новые артисты. Зато зрители больше не увидят в этой ленте украинскую актрису Анастасию Цимбалару, которая исполняла роль Елены в предыдущих сезонах.

Какие еще украинские сериалы выходят осенью?

Осень 2025 года обещает стать настоящим праздником для киноманов. Зрители смогут насладиться долгожданным третьим сезоном "Женского доктора", а также премьерой второго сезона "Кофе с кардамоном", в которой снова появятся талантливые украинские актеры, среди новых артистов – Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь.

К тому же на экраны выйдет новый медицинский сериал "Врачи" с Валентином Томусяком, Михаилом Кукуюком и многими другими известными артистами.

Эта осень подарит уютную атмосферу и множество премьер, имеющих все шансы стать любимыми для зрителей.