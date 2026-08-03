Умер Скотт Хайлендс – звезда сериалов "Сверхъестественное" и "Совершенно секретно"

На днях мир кино потерял еще одну заметную личность.Так, в 83-летнем возрасте скончался канадский актер Скотт Хайлендс.

О смерти 83-летнего Скотта Хайлендса сообщил его сын Люк в своем инстаграме. В посте он трогательно назвал отца "актером, режиссером, писателем, другом и настоящим жизнелюбом".

Скотт Хайлендс скончался в возрасте 83 лет: что известно об актере

Люк Хайлендс также признался, что семья переживает невыразимую боль из-за потери близкого человека.

Прежде чем появиться на большом экране, Скотт Хайлендс много лет посвятил театру. Настоящим прорывом в кино для него стала триллер-драма 1969 года "Папа отправляется на охоту". Впоследствии его фильмография пополнилась картинами "Землетрясение" и "Горько-сладкая любовь".

Не менее насыщенной была и телевизионная карьера звезды. Он активно снимался в популярных сериалах "Кунг-фу", "Чудо-женщина", "Полицейская история" и "Волтоны", заработав репутацию универсального актера.

Отдельной вехой в биографии Хайлендса стала главная роль детектива Кевина О'Брайена в криминальной драме "Ночная жара". Актер работал в этом проекте с 1985 по 1989 год. Сериал вошел в историю как первое канадское драматическое шоу, которое во время премьеры параллельно транслировалось на американском телевидении.

После этого Гайлендс продолжал активно появляться на экранах, сыграв в таких известных проектах, как "Поймать убийцу", "Полиция Нью-Йорка", "Титаник", "Совершенно секретно", "Звездные врата: SG-1", "Визитеры" и "Сверхъестественное". Одной из его самых заметных поздних ролей стало участие в третьем сезоне драмы "Фарго" в 2017 году, где он сыграл Энниса Стасси – отчима главной героини Глории Бергл.

Известие о смерти актера вызвало волну соболезнований в сети. В частности, поклонники звезды вспоминают его яркие работы в "Ночной жаре" и "Землетрясении", чтя память человека, посвятившего всю свою жизнь кинематографу.

Известно, что у Скотта Хайлендса остались жена Вероника, сын Люк и дочь Ребекка.

Кстати, на днях мир потрясла новость о смерти Винсента Пасторе – звезды сериала "Клан Сопрано".