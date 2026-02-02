Какой фильм посмотреть в день 10-й годовщины гибели Скрябина, чтобы почтить его память

2 февраля 2015 года – трагическая дата для многих. В этот день погиб легендарный, харизматичный, самобытный лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.

Сегодня проходит уже 10 лет со дня смерти Кузьмы. Чтобы почтить его память, можно посмотреть фильм "Я, "Победа" и Берлин" – ленту, которая погружает зрителя в историю легендарного музыканта. В материале 24 Канала – больше.

Какой фильм посмотреть в день 10-й годовщины гибели Скрябина?

Фильм "Я, Победа и Берлин" может стать идеальным вариантом для просмотра именно сегодня. Ведь сможет он погрузить вас в историю приключений Андрея Кузьменко.

Фильм вышел в прокат в 2024 году, но его до сих пор охотно просматривают настоящие поклонники творчества Скрябина.

Сюжет разворачивается в 90-х годах, в эпоху становления Андрея Кузьменко как музыканта – с его харизмой, эго и характером. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль "Победа" и отправляется вместе с другом в Берлин, чтобы обменять его на новый "шестисотый" Mercedes. Все это он должен успеть сделать до запланированного концерта, чтобы не подвести свою девушку и друзей.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако путешествие превращается в ряд неожиданных приключений, полных комедии, драмы и новых знакомств, заставляющих Кузьму переосмыслить свою жизнь.

Почему этот фильм стоит внимания?

Главную роль – роль Андрея Кузьменко – удачно исполнил украинский актер Иван Блиндар из Ивано-Франковского драматического театра.

Кроме того, в ленте вы также увидите таких артистов: Марию Стопник – актрису, исполняющую одну из ключевых ролей в фильме, Владимира Геву, Романа Луцкого, Адама Хади, Алейна Кандемира, Виталия Гордиенко и других.

Фильм передает атмосферу и музыку группы "Скрябин", поэтому настоящие поклонники творчества Кузьмы точно почувствуют мурашки по коже. Это не прямая биография Андрея Кузьменко, но художественная история вдохновленная страницами его жизни.

Если вы уважаете творчество этой легендарной фигуры, вы можете почтить память Кузьмы Скрябина, просмотрев фильм "Я, Победа и Берлин".