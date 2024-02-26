Доказывает, что любовь существует: на Netflix вышла новая часть долгожданной романтической истории

Netflix презентовала новую часть мелодрамы "Сквозь мое окно". Это продолжение невероятной истории, которая доказывает, что настоящая любовь существует.

Предыдущие два фильма пленили сердца киноманов в разных уголках мира, поэтому третья часть, в которой показано продолжение отношений Ракель и Айреса стала очень ожидаемой.

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"Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу" – описание сюжета

Ракель и Арес находятся в отношениях на расстоянии. Они, наконец, встречаются летом на Коста-Брава вместе со своими друзьями. Там влюбленные начинают задавать себе вопрос, смогут ли отношения выдержать испытание временем.

"Сквозь мое окно 3: Лицом к лицу": смотрите онлайн трейлер фильма

Что было в предыдущих фильмах "Сквозь мое окно"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Первая часть этой романтической испанской истории вышла в 2022 году. Ракель безумно влюблена в своего соседа Ареса. В течение длительного времени она стеснялась говорить с любимым, но однажды решилась на общение. Девушка осознает, что он догадывается о ее чувствах, но продолжает оставаться замкнутым в отношениях с ней. Но любовь настолько сильная, что она настроена любой ценой добиться расположения парня.

Во второй части "Сквозь мое окно: Разделенные морем" Арес поступает в медицинскую школу Стокгольма. Ракель остались в родном городке, и теперь они находятся в отношениях на расстоянии. Когда парень возвращается домой, оба начинают осознавать, что отношения на расстоянии пошатнули взаимное доверие.