Идеальная альтернатива: что посмотреть онлайн бесплатно, пока ждете "Парочку следователей"

Украинский детективный сериал "Парочка следователей" один из самых ожидаемых проектов этой весны. Уже 27 апреля состоится премьера второго сезона, которую с нетерпением ждут зрители.

Пока же интрига растет, стоит обратить внимание на альтернативу, которая поможет приятно провести время. В материале 24 Канала мы рекомендуем сериал "Следователь", что может стать достойной заменой.

Почему стоит смотреть сериал "Следователь"?

Украинский сериал "Следователь" стоит посмотреть всем поклонникам отечественного кино и детективного жанра. Если вам понравилась "Парочка следователей", этот проект также может вас заинтересовать. Как и в "Парочке следователей", в каждом эпизоде разворачиваются новые преступления, которые команда детективов постепенно раскрывает.

"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала

Сюжет сериала "Следователь" сосредоточен вокруг Аси Ясинской. Она переезжает из столицы в небольшой городок, где начинает работать следователем и бороться за справедливость. В то же время героиня пытается разобраться в собственной жизни и найти ответы после потери близкого человека.

Главные роли исполнили Анастасия Цимбалару, Влад Никитюк, Валентин Томусяк, Ярослав Шахторин и другие.

Сериал насчитывает 16 эпизодов, а посмотреть ленту можно онлайн бесплатно на YouTube.

Премьера скоро: что известно о новых эпизодах "Парочки следователей"?

Премьера второго сезона сериала "Парочка следователей" состоится 27 апреля 2026 года.

К своим ролям вернутся украинские актеры Юлия Буйновская и Константин Октябрьский.

Также в сериале появится новая актриса Татьяна Злова, которая сыграет Оксану – бывшую однокурсницу Софии. Ее героиня может привнести в сюжет новые повороты и одновременно преследовать собственные амбиции, прикрываясь доброжелательностью.

Создатели уже обнародовали немало анонсов, которые интригуют поклонников сериала.

Поэтому дождитесь премьеры, а пока – посмотрите ленту "Следователь".