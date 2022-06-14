"Смелость – это в нашем ДНК, Украина": голливудская актриса Мазепа обратилась к украинцам

Марина Мазепа – украинка из Конотопа, которая снимается в голливудских фильмах. С начала войны она поддерживает Украину морально и финансово. В интервью 24 каналу она рассказала, что гордится быть украинкой.

Каждый день Марина делится со своей 340-тысячной англоязычной аудиторией происходящим в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.

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В рамках проекта " Интервью 24 " Марина подчеркнула, что сейчас никто не сможет отнять нашу самобытность, и наша нация никогда не умрет. А смелость украинцев, по словам актрисы, – в нашем ДНК.

"Смелость – это в нашем ДНК, Украина": Марина Мазепа обратилась к украинцам

Смелость – это в нашей ДНК, Украина. Мы смелы, мы победим. Мы столько пережили уже в этой истории! И это еще одно испытание для нас и мы победим, потому что мы стали еще более сильной нацией,

– отметила она.

Во время первого и второго месяцев войны многие украинцы разъезжались по Европе. "Настолько все горды, что они украинцы! И они остаются ими. Они не забывают о своей Родине. Они все хотят вернуться. И все говорят на украинском языке. И носят эти футболки с гордостью, что я украинец или украинка", – сказала звезда в интервью 24 каналу.

Наша нация никогда не умрет. Это временное испытание и Путин отдаст все назад и еще и заплатит сверху. Мы все отстроим, и все будет еще даже гораздо лучше,

– сказала Марина.

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В свои 25 Марина Мазепа снялась в нескольких крупных проектах: "Нечестивый", "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити". Сейчас работает над приквелом "Джон Вика" – сериалом "Континенталь". Кроме этого, звезда является эксовременницей телешоу "Танцуют все".

Стоит отметить, что когда началась война, многие украинцы начали углубляться в историю, искать ресурсы, где можно узнать о борьбе украинского народа за право быть свободными. Мы пытались понять свою идентичность, а также то, почему так важно говорить на украинском языке.

Марина Мазепа, хоть и проживает сейчас в Лос-Анджелесе, также отметила, что постоянно интересуется историей. Кроме этого, актриса прекрасно говорит на украинском языке.

Все великие историки сейчас подробнее рассказывают обо всем этом (украинская самобытность, – 24 канал). Кто сказал, что Украина – это Россия? Киевская Русь началась с Киева. Россия – это вообще… – где она и когда она возникла? Вся наша история вышла из Киева. И почему Путин решил, что Киев – это Россия? И что мы не имеем права быть украинцами или говорить на украинском языке? Пффф…,

– прокомментировала она.

Как отметила звезда, весь украинский народ сейчас опомнился. Более того, звезда сейчас хочет узнать правду о своей фамилии. "Я вообще думаю, что все должны знать нашу историю. Без истории нет будущего. Сейчас эта фраза отражается в каждом сердце украинского человека", – объяснила она.

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