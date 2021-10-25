"Будем скучать": звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть коллеги Джеймса Майкла Тайлера

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер мирно умер в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье утром. Самым известным его проектом стала роль Гантера, менеджера кофейни Central Perk, в культовом ситкоме "Друзья".

Причиной смерти 59-летнего актера стало онкологическое заболевание, которое у Тайлера диагностировали в 2018 году. Кроме "Друзей", актер снялся в таких культовых сериалах "Сабрина – маленькая ведьма", "Клиника" и "Эпизоды". В 2021 году актер появился также в спецэпизоде "Друзья: Воссоединение".

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На своих страницах в соцсетях на смерть своего коллеги отреагировали актеры культового сериала "Друзья", в частности: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэгги Уилер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан.

Дженнифер Энистон

Дженнифер, которая исполняла роль Рэйчел, поблагодарила Тайлера за тот смех, которым он наполнял каждый эпизод и жизнь всей съемочной группы, отметив, что "Друзья" были бы не такими.

Мы будем скучать,

– написала Энистон и прикрепила к посту фрагмент из сериала, где Гантер признается в любви Рейчел.

Кортни Кокс

Кортни, исполнительница Моники, также почтила память Тайлера.

Размер благодарности, которую вы приносили в комнату и показывали каждый день на съемочной площадке, – это размер благодарности, которую я испытываю за то, что знала вас. Покойтесь с миром,

– написала актриса.



Джеймс Майкл Тайлер / Фото из инстаграма Кортни Кокс

Мэгги Уолкер

Актриса Мэгги Уилер, известная как подружка Чендлера Дженис, тоже отреагировала на смерть Джеймса. Она выразила свою признательность за возможность познакомиться с Тайлером.

Я очень благодарна за время, которое мы провели вместе,

– дополнила Мэгги.



Мэгги Уилер / Фото из инстаграма Мэгги

Лиза Кудроу

Исполнительница роли Фиби Буффе Лиза Кудроу отметила, что будет скучать по Гантеру и поблагодарила его за то, что он был с ними.



Актеры "Друзей" / Фото Кинориума

Мэтт Леблан

Мы много смеялись, приятель. По тебе будут скучать. Покойся с миром, мой друг,

– написал Мэтт Леблан.



Мэтт Леблан и Джеймс Майкл Тайлер / Фото из инстаграма Мэтта