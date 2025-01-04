5 смешных комедийных фильмов, которые вернут хорошее настроение

Когда неожиданно накрывает печаль и грусть и появляется потребность в ярких эмоциях и смехе, лучшим лекарством становятся комедийные фильмы. В этих лентах хватает шуток и забавных реплик.

Комедийные фильмы менялись и развивались на протяжении многих лет. Стабильным оставалось одно – они вызывают тонну смеха и положительных эмоций. 24 Канал собрал комедии, которые вернут хорошее настроение.

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"День сурка"

Фильм рассказывает о циничном телеведущем, который попадает во временную петлю. Это одна из самых известных и веселых комедий с абсурдным сюжетом, забавным репликам и замечательной актерской игрой.

"День сурка": смотрите трейлер онлайн

"Под кайфом и в смятении"

Это кино о взрослении, в котором несколько подростков, связанных между собой. В последний день школы в Остине каждый занимается своими делами. Фильм не был популярным, когда его только сняли, и теперь он считается классикой комедии.

"Под кайфом и в смятении": смотрите трейлер онлайн

"Молодой Франкенштейн"

Пародия на классические фильмы ужасов рассказывает о молодом хирурге, внуке доктора Франкенштейна, который очень стесняется своего деда. Но вдруг ему приходится поехать в семейный замок и познакомиться с его жителями. Это незабываемая комедия, которая принесет кучу смеха и положительных эмоций

"Молодой Франкенштейн": смотрите трейлер онлайн

"Восемь подруг Оушена"

Криминальный фильм рассказывает о команде опытных и уверенных в себе женщин во главе с Дебби Оушен, которая только что вышла из тюрьмы. Их цель – похитить самое дорогое в мире колье прямо с шеи супермодели на ежегодном балу. Харизма актрис и остроумие делают ленту настоящим удовольствием.

"Восемь подруг Оушена": смотрите трейлер онлайн

"Воспитывая Аризону"

В центре сюжета – преступник Хай, который постоянно попадает за решетку за грабеж. Эдвина, работница полиции, при каждой встрече с Хаем делится ему своими проблемами. Как-то мужчина предлагает ей жениться, однако оказывается, что пара не может иметь детей. Они принимают рискованное решение. В фильме множество забавных реплик, которые хочется цитировать после просмотра.

"Воспитывая Аризону": смотрите трейлер онлайн