5 смешных комедий 18+ для горячего зимнего вечера

Секс-комедия –это словно отдельный кинематографический жанр, где соединился юмор, романтика и курьезные ситуации. Благодаря этим фильмам можно и повеселиться, и добавить страсти в отношения.

24 Канал расскажет о замечательных и шуточных комедиях 18+, которые подарят смех и будут исследовать порой неудобные и игривые темы. Их стоит посмотреть зимним вечером, чтобы хорошо провести время.

К слову Не оставят равнодушными: 2 интересные фильмы, которые украсят ваш вечер

"Бедные-несчастные"

Один из лучших фильмов 2023 – 2024 годов рассказывает о женщине, которую воскрешают благодаря эксперименту. Героиня в исполнении Эммы Стоун демонстрирует взросление: от неуклюжего ребенка до сексуально раскованной женщины.

"Бедные-несчастные": смотрите видео онлайн

"Американский пирог"

Это одна из лучших секс-комедий в истории Голливуда. Она рассказывает о друзьях-старшеклассниках, которые заключают сделку: каждый из них должен потерять девственность до выпуска из школы. Фильм наполнен курьезными и неловкими моментами, памятными событиями и кучей смеха.

"Американский пирог": смотрите трейлер онлайн

"SuperПерцы"

В центре сюжета – целомудренные выпускники, которые решают поразвлечься на школьной вечеринке. Одноклассницы соглашаются пригласить их на вечеринку при одном условии – что те раздобудут алкоголь для тусовки. В результате ребята оказываются не в лучшей ситуации.

"SuperПерцы": смотрите трейлер онлайн

"Папе снова 17"

17-летний юноша Майкл надеялся на прекрасное будущее. Он был звездой школы, отличником, спортсменом и планировал поступить в колледж. Ради любви он изменил планы и женился на своей беременной подружке Скарлетт. 20 лет он сомневается над тем, не ошибся ли он с жизненным выбором.

"Папе снова 17": смотрите трейлер онлайн

"Соседка"

Старшеклассник Мэтью замечает, что у него появилась новая соседка – 19-летняя блондинка Дэниел. Ослепленный любовью юноша считает, что он нашел любовь всей жизни. Вдруг Мэтью узнает, что на самом деле она – бывшая порнозвезда. Чтобы удерживать ее, парню придется пройти испытания.

"Соседка": смотрите трейлер онлайн