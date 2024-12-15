5 смішних комедій 18+ для гарячого зимового вечора

Секс-комедія – це немов окремий кінематографічний жанр, де поєднався гумор, романтика та курйозні ситуації. Завдяки цим фільмам можна і повеселитися, і додати пристрасті у стосунки.

24 Канал розповість про чудові й жартівливі комедії 18+, які подарують сміх та досліджуватимуть часом незручні й грайливі теми. Їх варто подивитися зимового вечора, щоб добре провести час.

До слова Не залишать байдужими: 2 цікаві фільми, які прикрасять ваш вечір

"Бідолашні створіння"

Один з найкращих фільмів 2023 – 2024 років розповідає про жінку, яку воскрешають завдяки експерименту. Героїня у виконанні Емми Стоун демонструє дорослішання: від незграбної дитини до сексуально розкутої жінки.

"Бідолашні створіння": дивіться відео онлайн

"Американський пиріг"

Це одна з найкращих секс-комедій в історії Голлівуду. Вона розповідає про друзів-старшокласників, які укладають угоду: кожен з них має втратити цноту до випуску зі школи. Фільм наповнений курйозними і незручними моментами, пам'ятними подіями та купою сміху.

"Американський пиріг": дивіться трейлер онлайн

"Суперперці"

У центрі сюжету – цнотливі випускники, які вирішують порозважатися на шкільній вечірці. Однокласниці погоджуються запросити їх на вечірку за однієї умови – що ті роздобудуть алкоголь для тусовки. У результаті хлопці опиняються не в найкращій ситуації.

"Суперперці": дивіться трейлер онлайн

"17 знову"

17-річний юнак Майкл сподівався на чудове майбутнє. Він був зіркою школи, відмінником, спортсменом та планував вступити до коледжу. Заради кохання він змінив плани та одружився зі своєю вагітною подружкою Скарлетт. 20 років він сумнівається над тим, чи не помилився він з життєвим вибором.

"17 знову": дивіться трейлер онлайн

"Сусідка"

Старшокласник Метью помічає, що в нього з'явилась нова сусідка – 19-річна блондинка Деніел. Засліплений коханням юнак вважає, що він знайшов кохання всього життя. Раптом Метью дізнається, що насправді вона – колишня порнозірка. Щоб утримувати її, хлопцю доведеться пройти випробування.

"Сусідка": дивіться трейлер онлайн