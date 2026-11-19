Детективы требуют внимания, драмы – крепких нервов, а очередной сериал о маньяке окончательно подрывает веру в человечество. К счастью, есть истории, где самые большие проблемы героев – неловкие свидания, чудаковатые родственники и собственная глупость.

24 Канал собрал три не слишком избитых комедийных сериала, которые помогут расслабиться, посмеяться и наконец-то отдохнуть, не прибегая к разгадке очередной тайны.

"Колин из бухгалтерии", 2022

Жанр: романтическая комедия, драма

IMDb: 8,1

Эшли и Гордон – двое совершенно незнакомых людей, которых сводит вместе довольно нелепое стечение обстоятельств. Девушка случайно отвлекает водителя, поэтому он сбивает собаку. Животное выживает, но нуждается в помощи, поэтому виновники решают вместе о ней позаботиться. И вот уже двое взрослых людей, с трудом разбирающихся в собственной жизни, получают общего пса и потенциальные романтические проблемы.

Почему стоит посмотреть: сериал подкупает естественным юмором, неловкими ситуациями и прекрасной химией между главными героями. Здесь никто не пытается быть идеальным, а романтика больше напоминает реальную жизнь, чем рекламу духов.



"Колин из бухгалтерии": смотреть трейлер

"Двое других", 2019

Жанр: комедия, сатира

IMDb: 7,8

Брат и сестра Кэри и Брук пытаются найти свое место в мире шоу-бизнеса. Однако есть одна маленькая проблема: их младший брат неожиданно становится интернет-суперзвездой. Пока подросток набирает миллионы просмотров и купается в славе, его старшие родственники продолжают бороться за хоть какое-то внимание. Конечно, без зависти, абсурдных решений и публичных унижений не обходится.

Почему стоит посмотреть: это едкая, но очень смешная сатира на современный шоу-бизнес, инфлюенсеров и культ популярности. Особенно понравится тем, кто хоть раз смотрел на очередную интернет-звезду и думал: "А почему ей, собственно, платят?"



"Двое других": смотреть трейлер

"Попытки", 2020

Жанр: романтическая комедия, семейная драма

IMDb: 8,0

Никки и Джейсон – влюбленная британская пара, которая мечтает стать родителями. Когда выясняется, что естественным путем у них не получается завести ребенка, они решают пройти процедуру усыновления. Однако оказывается, что получить одобрение социальных служб гораздо сложнее, чем пережить семейный ужин с неудобными вопросами родственников.

Почему стоит посмотреть: сериал сочетает в себе тонкий британский юмор, забавные бытовые ситуации и очень живых персонажей. Несмотря на серьезную тему, он остается теплым и жизнеутверждающим.

"Попытки": смотреть трейлер

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