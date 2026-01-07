Несмотря на шквал критики: кто из актеров "Игры престолов" доволен финалом сериала

"Игра престолов" один из самых популярных сериалов в мире. Премьера первого эпизода состоялась еще в 2011 году, а финал истории зрители увидели в 2019-м.

Финальные эпизоды вызвали шквал критики и недовольства со стороны поклонников и даже самих актеров. В то же время Софи Тернер призналась, что осталась единственной, кто был доволен финалом истории своей героини. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью The Direct.

Что говорит Софи Тернер о финале "Игры престолов"?

Несмотря на то, что сериал "Игра престолов" является одним из самых успешных в мире, его финал не понравился ни зрителям, ни многим актерам. В то же время Софи Тернер призналась, что осталась довольна завершением истории своей героини.

По словам актрисы, она была вполне довольна тем, как сложилась судьба Сансы Старк, тогда как большинство других актеров не разделяли такого отношения к финалу сериала.

Мне кажется, что я получила хороший сериал, и не уверена, что смогу пересмотреть его завершение,

– говорит Тернер.



Софи Тернер в сериале "Игра престолов" / Кадр из сериала

Как закончился сериал "Игра престолов" для Сансы Старк?

Героиня Софи Тернер, Санса Старк, завершила свою историю на вершине – она стала Королевой Севера. Ее родная земля получила долгожданную независимость от остального Вестероса. Учитывая это все, трудно представить, что ответ Софи Тернер относительно финала мог быть другим.

Для ее героини финал стал логичным и справедливым итогом многолетнего пути, полного потерь, испытаний и мучительного взросления. Зато большинству других героев повезло значительно меньше: их сюжетные линии завершились трагически, противоречиво или же вызвали у зрителей ощущение незавершенности. Именно поэтому финал сериала до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в истории кинематографа.