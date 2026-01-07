Попри шквал критики: хто з акторів "Гри престолів" задоволений фіналом серіалу

"Гра престолів" – один із найпопулярніших серіалів у світі. Прем'єра першого епізоду відбулася ще у 2011 році, а фінал історії глядачі побачили у 2019-му.

Фінальні епізоди викликали шквал критики та незадоволення з боку прихильників і навіть самих акторів. Водночас Софі Тернер зізналася, що залишилася єдиною, хто був задоволений фіналом історії своєї героїні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю The Direct.

Що каже Софі Тернер про фінал "Гри престолів"?

Попри те, що серіал "Гра престолів" є одним із найуспішніших у світі, його фінал не сподобався ані глядачам, ані багатьом акторам. Водночас Софі Тернер зізналася, що залишилася задоволеною завершенням історії своєї героїні.

За словами акторки, вона була цілком задоволена тим, як склалася доля Санси Старк, тоді як більшість інших акторів не поділяли такого ставлення до фіналу серіалу.

Мені здається, що я отримала хороший серіал, і не певна, що зможу переглянути його завершення,

– каже Тернер.



Софі Тернер у серіалі "Гра престолів" / Кадр із серіалу

Як закінчився серіал "Гра престолів" для Санси Старк?

Героїня Софі Тернер, Санса Старк, завершила свою історію на вершині – вона стала Королевою Півночі. Її рідна земля здобула довгоочікувану незалежність від решти Вестеросу. З огляду на це все, важко уявити, що відповідь Софі Тернер щодо фіналу могла бути іншою.

Для її героїні фінал став логічним і справедливим підсумком багаторічного шляху, сповненого втрат, випробувань і болісного дорослішання. Натомість більшості інших героїв пощастило значно менше: їхні сюжетні лінії завершилися трагічно, суперечливо або ж викликали у глядачів відчуття незавершеності. Саме тому фінал серіалу й досі залишається одним із найбільш обговорюваних в історії кінематографа.