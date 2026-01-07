Тим більше, що останнім часом українці дедалі частіше обирають українські фільми, які очолюють рейтинг найпопулярніших стрічок. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix розповідаємо, які українські фільми сьогодні найчастіше дивляться глядачі на платформі.

Рекомендуємо 4 блискучі серіали 2025 року, з якими вечір пройде непомітно

Які фільми українці дивляться на Netflix?

"Потяг до Різдва"

Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix став "Потяг до Різдва". Саме цю стрічку останнім часом українці переглядають особливо часто – і не даремно, адже сюжет і атмосфера змушують глядача повірити у справжнє диво.

Особливо актуальним цей фільм є у різдвяно-новорічний період, який щойно добігає завершення. Однак якщо ви мрієте про продовження свята, ця кіноісторія стане ідеальним варіантом.

"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається у вагоні потяга. Усі його пасажири – абсолютно чужі одне одному люди. Та саме Різдво стає тією причиною, яка збирає їх за одним столом, немов справжню українську родину. З цього моменту починають траплятися справжні дива.

Важливі ролі у фільмі зіграли:

Станіслав Боклан,

Антоніна Хижняк,

Михайло Хома (DZIDZIO),

Анна Кузіна,

Юрій Горбунов,

Назар Задніпровський,

Валентин Томусяк,

Анастасія Іванюк,

Лілія Ребрик,

Андрій Ісаєнко,

Поліна Василіна,

Христина Федорак,

Дмитро Сова та інші.

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.





Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Також серед найпопулярніших фільмів, які наразі дивляться українські глядачі на Netflix, можна помітити й інші стрічки:

"Батьківські збори" , що посіли 4-те місце в рейтингу,

, що посіли 4-те місце в рейтингу, "Антарктида" Антона Птушкіна – на 5-му місці,

Антона Птушкіна – на 5-му місці, "Потяг у 31 грудня", який іде слідом.

До речі, дивіться також найстаріший й найпрекрасніший різдвяний фільм, який повертає віру в життя

Усі ці фільми здатні створити улюблену багатьма атмосферу тепла та затишку. Тож обирайте свого фаворита й насолоджуйтеся переглядом наодинці або разом із рідними. Приготуйте попкорн, закутайтеся в плед і пориньте в захопливу кіноісторію, яка вже підкорила серця багатьох українців.