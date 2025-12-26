Режисер Френк Капра створив не просто різдвяну історію, а глибоку розповідь про цінність людського життя, вибору та маленьких, непомітних вчинків, які здатні змінювати долі. Про неї розповідаємо далі на 24 Каналі.

Чому кожен має побачити фільм "Це дивовижне життя"?

Прем'єра фільму відбулася 1946 року й з того часу його щороку передивляються мільйони людей у різних куточках світу. Головний герой – Джордж Бейлі – житель невеликого містечка Бедфорд Фоллз, який перебуває на межі відчаю через величезну кількість проблем, які є в його житті.

Чоловік завжди мріяв подорожувати, бачити світ, але через життєві обставини так і не зміг реалізувати це. Напередодні Різдва Джордж задумується про самогубство. І ось, коли він готовий стрибнути з моста, перед ним з'являється Кларенс Одбоді, яка стає справжнім ангелом-охоронцем й допомогти подивитися на життя з іншого боку.

Які ще фільми подивитися зараз?

  • На Netflix доступний до перегляду "Потяг у 31 грудня". Це українська новорічна комедія, яка точно стане ідеальним варіантом для різдвяного вечора. Улюблені актори, жарти й зворушливі сцени – те, що треба у ці дні.

  • Якщо шукаєте щось веселе, то радимо подивитися "Пару на свята". У фільмі розповідається про Слоан і Джексона, які ненавидять свята. У цей період вони залишаються одні, йдуть на побачення в сліпу, які організовують родичі, або проводять час за дитячим столом.

  • Нещодавно на стримінговій платформі Netflix вийшов мінісеріал "Людина проти немовляти" з Ровеном Аткінсоном у головній ролі. Він зіграв шкільного сторожа, якому надходить вигідна пропозиція – на Різдво наглянути за розкішним маєтком. Та виявляється, що окрім будинку йому варто наглядати ще й за малюком, якого ніхто не забрав після різдвяної вистави у школі.