Режиссер Фрэнк Капра создал не просто рождественскую историю, а глубокий рассказ о ценности человеческой жизни, выбора и маленьких, незаметных поступков, которые способны менять судьбы. О ней рассказываем дальше на 24 Канале.

Почему каждый должен увидеть фильм "Эта удивительная жизнь"?

Премьера фильма состоялась в 1946 году и с тех пор его ежегодно пересматривают миллионы людей в разных уголках мира. Главный герой – Джордж Бейли – житель небольшого городка Бедфорд Фоллз, который находится на грани отчаяния из-за огромного количества проблем, которые есть в его жизни.

Мужчина всегда мечтал путешествовать, видеть мир, но из-за жизненных обстоятельств так и не смог реализовать это. Накануне Рождества Джордж задумывается о самоубийстве. И вот, когда он готов прыгнуть с моста, перед ним появляется Кларенс Одбоди, которая становится настоящим ангелом-хранителем и помочь посмотреть на жизнь с другой стороны.

"Эта удивительная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы посмотреть сейчас?

  • На Netflix доступен к просмотру "Поезд в 31 декабря". Это украинская новогодняя комедия, которая точно станет идеальным вариантом для рождественского вечера. Любимые актеры, шутки и трогательные сцены – то, что надо в эти дни.
  • Если ищете что-то веселое, то советуем посмотреть "Пару на праздники". В фильме рассказывается о Слоан и Джексоне, которые ненавидят праздники. В этот период они остаются одни, идут на свидания в слепую, которые организовывают родственники, или проводят время за детским столом.
  • Недавно на стриминговой платформе Netflix вышел мини-сериал "Человек против младенца" с Ровеном Аткинсоном в главной роли. Он сыграл школьного сторожа, которому поступает выгодное предложение – на Рождество присмотреть за роскошным поместьем. Но оказывается, что кроме дома ему стоит присматривать еще и за малышом, которого никто не забрал после рождественского представления в школе.