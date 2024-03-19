Оставили меня в колыбели, – украинка из "Голодных игр" рассказала, как попала в США из детдома

София Санчес родилась в Украине, однако ее биологические родители отказались от нее из-за болезни. После года пребывания в детском доме в Днепре, ее удочерила американская семья Дженнифер и Гектора Санчеса из Калифорнии.

Даже с синдромом Дауна, молодая украинка успешно работает в кино, телевидении и рекламе в США. Кроме того, она является моделью, активисткой и художницей. София откровенно рассказала о своей болезни, а также об актерстве.

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София Санчес откровенно о биологических родителях

Будущие родители заметили маленькую Софию на сайте Reece's Rainbow среди фотографий других детей-сирот. Дженнифер и Гектор уже имели трех сыновей, и самый младший также имел синдром Дауна. Они рассказывают, что улыбка девочки очаровала всю семью и вдохновила их принять ее за дочь.

Биологические родители из Украины отказались от Софии. Их напугал диагноз, который они услышали от врача.

Я из Украины. Мои биологические родители были настолько напуганы моим синдромом, что боялись иметь дочь. Они не смогли решить это. Так, они оставили меня в колыбели вместе с другими детьми,

– рассказывает юная актриса.

Интервью Софии Санчес: смотрите видео

Девочка призналась, что чувствует себя другой, но в этом нет ничего страшного. Она призвала всех людей, которым случаются такие обстоятельства, не оставлять своих детей, а помочь им чувствовать себя лучше.

Несмотря на то, что биологические родители отказались от Софии, она бы хотела познакомиться и пообщаться с ними. Признается, что скучает и уверена, что они также волнуются, все ли у нее в порядке.

София Санчес поддерживает Украину

София признает, что очень волнуется за украинцев и молится за нашу скорую победу. Она открыто обсуждает войну, которая продолжается в Украине, и призывает иностранцев помогать.

На странице Софии можно также найти публикации, свидетельствующие о ее поддержке Украины. Одной из них является фотография, сделанная на фоне украинского флага, с подписью: "Мы продолжаем молиться за Украину!"

Украинка стала голосом детей с синдромом Дауна в Америке

София стала известной в США благодаря видео, в которых она рассказывала о своем синдроме Дауна. Девочка считает его не страшным, а интересным. Один из ее видеороликов набрал более пяти миллионов просмотров за первые два дня. В тот момент, несмотря на молодой возраст, она понимала важность своих посланий.

Из-за харизмы, Софию приглашали для участия в рекламных кампаниях и фильмах. Ее актерский дебют состоялся в возрасте шести лет, в 2015 году.

После успешного старта украинка снялась в многочисленных известных проектах в США. Однако международное признание она получила благодаря роли в фильме "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом, а также участия в приквеле "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", где сыграла роль Вуди.

Она признается, что ей пришлось много работать над собой, чтобы удачно воплотить эти эмоционально насыщенные роли. На 14-летнюю украинку в Америке возлагают большие надежды и она не собирается останавливаться на достигнутом.