Та самая внучка Женя из "Сватов": где сейчас и как изменилась за 17 лет София Стеценко

Если вы были фанатом сериала "Сваты", то точно помните девочку, которая сыграла внучку Женю. Это София Стеценко украинская актриса.

Тогда она была совсем ребенком, а сегодня ей уже около 23 лет. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас София Стеценко, какова ее гражданская позиция и продолжает ли она сниматься в кино.

Куда исчезла София Стеценко – Женя из "Сватов"?

София Стеценко получила известность в сериале "Сваты", когда ей было всего 6 лет. Сегодня она уже совсем не та маленькая голубоглазая девочка, которая полюбилась зрителям, а взрослый и самостоятельный человек, который строит собственную жизнь.

После начала полномасштабной войны российская пропаганда распространяла фейки о том, что актриса якобы уехала в Москву, однако это не соответствует действительности. Об этом писало издание OBOZ.UA.

София Стеценко имеет четкую проукраинскую позицию. После начала большой войны она выехала за границу и сейчас находится в Канаде, где строит свою жизнь и карьеру.

Сейчас София не снимается в кино как актриса, однако работает ассистенткой на съемочных площадках.



Sofia Stetsenko / Фото из инстаграма актрисы

В то же время она ведет частный образ жизни: ее соцсети пока закрыты, она не дает интервью и редко появляется в публичном пространстве.

Известно, что после начала полномасштабной войны она публиковала сообщения в инстаграме, в которых отмечала, что ее главное желание – победа Украины и наказание российских оккупантов. Также известно, что София находится в отношениях. В Торонто она встретила любимого и даже делилась, что учит его украинскому языку.

Кто из актеров сериала "Сваты" стал предателем?

Хотя в сериале "Сваты" были актеры, которые выступили против российской агрессии, поддерживают Украину и осуждают оккупантов, большинство актерского состава имеют пророссийскую позицию и открыто поддерживают политику Кремля.

Именно поэтому сегодня этот сериал вызывает противоречивое отношение, и многие зрители сознательно отказываются от его просмотра. Среди актеров "Сватов", которые имеют четкую пророссийскую позицию:

Федор Добронравов (Иван Будько),

Татьяна Кравченко (Валентина Будько),

Олеся Железняк (Лариса Буханкина) и другие.

