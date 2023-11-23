Читайте, о чем фильм, какие факты интересно узнать, а также какие категории премии Оскар будет соревноваться лента о Наполеоне.
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Состоялась премьера фильма "Наполеон": о чем сюжет
Фильм раскрывает историю стремительного восхождения к славе и власти обычного французского офицера Наполеона Бонапарта. Проект сначала получил название Kitbag ("ранец", "вещной мешок"), как отсылка на известное изречение.
В каждом солдатском ранце лежит маршальский жезл,
– говорил Наполеон Бонапарт.
Бонапарт известен как творец одной из величайших империй в мире и оставил свой след в истории как законодатель и реформатор Европы. Однако его величайшим желанием было завоевать сердце Жозефины и, следуя этому, покорить все остальное, только для того, чтобы получить его признание и восхищение. В фильме зрители получат возможность раскрыть подробности отношений между Наполеоном и императрицей Жозефиной.
В ленте покажут шесть основных сражений
Съемки проходили в Линкольне, Гринвиче, Лондоне и других городах Великобритании, а также на Мальте. Военный советник Пол Биддис отвечал за создание армий французских, австрийских, русских и британских сил для фильма.
Фильм поборется за Оскар в категориях: "Лучший актер", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший дизайн".
"Наполеон": смотрите онлайн трейлер фильма
Интересные факты о фильме "Наполеон"
- Фильм был создан посредством воспроизведения картин известных художников.
- Специально для одной из батальных сцен было создано искусственное озеро.
- Большинство сцен боев во Франции были сняты в Англии.
- Съемочная группа зафиксировала более 4,5 часа материала в течение съемок, продолжавшихся с начала февраля 2022 года.
- Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов.
- На площадке одновременно работало 11 камер и для актеров "пехоты" и "артиллерии" организовали учебный лагерь.
- Общая продолжительность фильма – 158 минут, однако режиссерская версия будет продолжаться 270 минут и будет доступна на стриминговых платформах.