Не смотрите этот фильм голодными: во Львове презентовали романтическую комедию "Вкус свободы"

Отгремел допремьерный показ фильма "Вкус свободы", который понравится всей семье. Это фильм, вдохновленный творчеством известной украинской кулинарной мастерицы Ольги Франко и человеческими мечтами.

Узнайте больше о сюжете этой увлекательной романтической истории в материале Кино 24. Читайте, как актеры комментируют свою миссию в фильме, а также почему каждая семья уже совсем скоро должна отправиться на премьеру "Вкуса свободы" и полакомиться новой украинской лентой.

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Состоялся допремьерный показ фильма "Вкус свободы"

Допремьерный показ ленты состоялся во Львове, где вместе с гостями присутствовали исполнительницы главных ролей – Ирма Витовская, Ирина Кудашова и Татьяна Малкова, а также креативная продюсер Елена Моренцова-Шулик.

Известно, что фильм сняли еще до начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Но даже сегодня лента не теряет своей актуальности.

Благодаря очень классному сценарию, благодаря нашим сценаристам, этот фильм можно просто разбирать на цитаты. И мне очень нравится фраза Вали, моего персонажа: "Нам действительно есть чем гордиться", и нам, украинцам, действительно есть чем гордиться. Мы на самом деле такая сильная, такая невероятно классная нация,

– сказала Ирина Кудашова.

Процесс съемок длился несколько месяцев во Львове, Киеве и Киевской области. Творческое вдохновение для создания романтически-кулинарной истории стало результатом влияния творчества Ольги Франко, невестки известного украинского писателя Ивана Франко.



Презентация "Вкуса свободы" во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Кстати, роль Ольги Франко сыграла украинская актриса, мастерица перевоплощений Ирма Витовская. Она отметила, что несмотря на жестокую войну, Украине сегодня крайне необходимы такие мотивационные фильмы.

Этот фильм – замечательный. Я считаю, что он настолько сегодня нужен! Это такая сказка для семейного просмотра, где есть достоинство. Моя любимая фраза – "выбор есть всегда",

– отметила Ирма Витовская.

Уже 7 марта во Всеукраинский кинопрокат выйдет "Вкус свободы". Поэтому спланируйте замечательный день вместе с близкими и не пропустите долгожданную премьеру.

"Вкус свободы": о чем сюжет фильма

Согласно сюжету ленты, юная Варвара приезжает во Львов, чтобы стать шеф-поваром, и неожиданно находит известную кулинарную книгу Ольги Франко. Ее жизнь полностью меняется, а любовь к украинской аутентичной кухне только укрепляется. Однако какие трудности возникнут на ее пути к мечте, вы узнаете, первыми посмотрев фильм уже скоро в кино!

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Создатели фильма добавили немного магии к истории, чтобы подчеркнуть одну из главных идей фильма – когда ты на самом деле чего-то хочешь, вселенная и друзья помогают осуществить это желание.

Допремьерный показ собрал полный зал. Зрители советуют не смотреть этот фильм голодными. Не медлите, бронируйте и покупайте билеты в кинотеатрах вашего города.