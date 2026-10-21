Не хуже Netflix: украинские сериалы-триллеры, которые держат в напряжении до самого финала

Кто сказал, что украинские сериалы – это только бесконечные мелодрамы, где все влюбляются не в тех людей, а потом сорок серий выясняют отношения? Наши кинематографисты давно научились создавать истории, от которых мурашки бегают по коже, а финал невозможно предсказать.

24 Канал собрал 3 украинские сериалы-триллеры, которые доказывают, что для качественной интриги не обязательно ехать в Голливуд. Здесь есть загадочные исчезновения, опасные тайны и преступления, за которыми стоят влиятельные люди.

"Первые ласточки" (2019–2020)

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

IMDb: 8,0

Обычная жизнь старшеклассников превращается в кошмар после загадочной гибели одного из учеников. Полиция пытается выяснить, было ли это самоубийство или спланированное убийство. Постепенно всплывают тайны, которые подростки тщательно скрывали даже от самых близких. А еще появляется загадочный незнакомец, который знает о них гораздо больше, чем хотелось бы.

Что говорят критики: в рецензии Vertigo отметили смелость создателей, убедительную игру молодых актеров и умение говорить о сложных социальных проблемах. В то же время обозреватели обращали внимание на отдельные нелогичные сюжетные моменты.



"Первые ласточки": смотреть трейлер

"Митець" (2025)

Жанр: шпионский детектив, психологический триллер.

IMDb: 8,8

Майор Дмитрий Скорук, пропавший без вести во время боевых действий, неожиданно обнаруживается живым. Мужчина возвращается из российского плена, но не помнит нескольких лет своей жизни. Вскоре выясняется, что у него есть странная способность: он рисует преступления, которые еще не произошли. Теперь следователям предстоит разобраться, кем на самом деле является Скорук и откуда он знает будущее.

Что говорят критики: писатель Андрей Кокотюха в рецензии для "Детектора медиа" отметил реалистичность сериала, его связь с резонансными украинскими преступлениями и убедительное изображение современного Киева.

"Художник": смотреть трейлер

"Ключи от правды" (2025)

Жанр: криминальный детектив, драма с элементами триллера.

IMDb: 7,2

После загадочной гибели брата следователь Валерия решает самостоятельно разобраться в обстоятельствах его смерти. Для этого она уходит с работы и устраивается в роскошный отель, где, кажется, каждый скрывает что-то незаконное. И пока гости наслаждаются отдыхом, героиня постепенно понимает, что оказалась в центре опасной игры. Ведь некоторые тайны могут стоить жизни.

Что говорят критики: обозреватель Мария Спалек из "Детектора медиа" раскритиковала чрезмерную мелодраматичность сериала и слабую игру некоторых второстепенных актеров. Впрочем, сама детективная интрига дает зрителям повод следить за расследованием.

"Ключи от правды": смотреть трейлер





Ну не стоит начинать день только с триллеров. Можно немного разбавить его комедиями украинскими сериалами.