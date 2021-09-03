Как создавали платье для Кристен Стюарт в фильме "Спенсер": неожиданные факты

В рамках Венецианского кинофестиваля, который сейчас проходит в Италии, презентовали фильм "Спенсер". Недавно на постере мы видели грустную леди Ди в изысканном платье. Сколько времени ушло на ее создание – читайте ниже – вы будете удивлены.

Напомним, главную роль в ленте "Спенсер" сыграла Кристен Стюарт. Для постера биографической драмы режиссера Пабло Ларрейна она снялась в кутюрном платье Chanel.

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На промо-постере принцесса Диана повернута спиной к зрителям и кажется очень расстроенной. Несмотря на драматизм, изысканный наряд поразил всех, более того, в сети даже начали искать подобные варианты платьев.

Как выглядит платье для Кристен Стюарт

Вечернее платье создано из бежевой органзы, украшено золотыми и серебряными пайетками, переплетенными в тонкие цветочные ветви. Бюстье наряда окаймлено изящной складкой из тюля, украшенной пайетками и атласной тесьмой. Невероятный образ дополняет атласный бант вокруг талии, плиссировка и тысячи оборок.



Официальный постер фильма "Спенсер" / Фото The Guardian

Сколько времени ушло на создание

Платье создали специально для Кристен Стюарт, которая является лицом французского дома моды Chanel, однако сама принцесса Диана бренд Chanel носила очень редко. Модельером платья стал Карл Лагерфельд для кутюрного показа Дома Chanel сезона весна-лето 1988 года.

А теперь самое интересное – на создание платья потратили 1034 часа, из них в частности на вышивку – 700. К процессу было привлечено 5 швей.



Платье для Кристен Стюарт в фильме о принцессе Диане / Фото Chanel





Платье для Кристен Стюарт в фильме о принцессе Диане / Фото Chanel



Платье для Кристен Стюарт в фильме о принцессе Диане / Фото Chanel



Платье для Кристен Стюарт в фильме о принцессе Диане / Фото Chanel



"Спенсер": коротко о фильме

Еще в 2020 году Пабло Лоррейн заставил весь мир заговорить о своем будущем проекте "Спенсер". Все потому, что киноманы не соглашались с выбором главной актрисы ленты. В сети остро критиковали Кристен Стюарт, отмечая, что она не сможет сыграть Леди Ди. И от активности хейтеров решение Пабло Лоррейна не изменилось;

Фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматичных моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом;

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– отметил Пабло Лоррейн.

К съемкам Кристен Стюарт готовилась в течение нескольких месяцев. Актриса призналась, что самым сложным было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы;

Премьера фильма "Спенсер" запланирована на 4 ноября 2021 года.

Актерский состав

Кроме Кристен Стюарт, в картине мы увидим таких актеров:

Джек Фартинг ("Пуаро"),

Шон Харрис ("Макбет"),

Салли Хокинс ("Беспечная"),

Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").

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