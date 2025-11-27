Об отношениях матери и дочери: в кинотеатрах вышел новый фильм по книге Коллин Гувер

Сегодня, 27 ноября, в украинских кинотеатрах вышел фильм "Сожалея о тебе", снятый на основе одноименного романа американской писательницы Коллин Гувер. Режиссером ленты стал Джош Бун

О чем фильм и какие актеры в нем сыграли – читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Самая популярная комедийная мелодрама на Netflix, которую смотрят украинские зрители

О чем фильм "Сожалея о тебе"?

В фильме рассказывается об Морган Грант, которая хочет, чтобы дочь Клара не совершила ее ошибок юности, однако девушка хочет идти собственным путем. Жизнь матери и дочери меняет гибель главы семьи Криса.

Они пытаются справиться с потерей и отдаляются друг от друга. Морган находит поддержку в друге, а Кларе помогает местный бунтарь. Однако мать и дочь могут разъединить тайны и импульсивные решения.

"Сожалея о тебе": смотрите онлайн трейлер фильма

Для справки! Фильм "Сожалея о тебе" имеет рейтинг IMDB 6.1/10

Кто сыграл в фильме?

Эллисон Уильямс – Морган

– Морган МакКенна Грейс – Клара

– Клара Дэйв Франко – Йохан

– Йохан Мейсон Темз – Миллер

– Миллер Скотт Иствуд – Крис

– Крис Клэнси Браун – Хэнк Адамс

– Хэнк Адамс Вилла Фицджеральд – Дженни Дэвидсон

– Дженни Дэвидсон Сэм Морелос – Лекси

– Лекси Итан Костанилла – Эфрен

В комментарии Viva Коллин Гувер поделилась, что фильм "Сожалея о тебе" – честный и правдоподобный, что каждый сможет в нем увидеть себя.

Есть много прекрасных фильмов, которые все же не имеют ничего общего с реальностью, и мне показалось, что будет неплохо сходить и посмотреть, так сказать, терапевтический фильм: фильм, в котором будут события, что действительно могут случиться с каждым в реальной жизни,

– отметила она.

Писательница добавила, что после просмотра фильма "снова влюбилась в своих персонажей". По словам Гувер, фильм "очень хорошо передал то, что она пыталась создать в книге".