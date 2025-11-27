Об отношениях матери и дочери: в кинотеатрах вышел новый фильм по книге Коллин Гувер
- Фильм "Сожалея о тебе" рассказывает об отношениях матери Морган и ее дочери Клары после гибели главы семьи, Криса.
- В фильме снялись Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Скотт Иствуд и другие.
Сегодня, 27 ноября, в украинских кинотеатрах вышел фильм "Сожалея о тебе", снятый на основе одноименного романа американской писательницы Коллин Гувер. Режиссером ленты стал Джош Бун
О чем фильм и какие актеры в нем сыграли – читайте в материале 24 Канала.
О чем фильм "Сожалея о тебе"?
В фильме рассказывается об Морган Грант, которая хочет, чтобы дочь Клара не совершила ее ошибок юности, однако девушка хочет идти собственным путем. Жизнь матери и дочери меняет гибель главы семьи Криса.
Они пытаются справиться с потерей и отдаляются друг от друга. Морган находит поддержку в друге, а Кларе помогает местный бунтарь. Однако мать и дочь могут разъединить тайны и импульсивные решения.
"Сожалея о тебе": смотрите онлайн трейлер фильма
Для справки! Фильм "Сожалея о тебе" имеет рейтинг IMDB 6.1/10
Кто сыграл в фильме?
- Эллисон Уильямс – Морган
- МакКенна Грейс – Клара
- Дэйв Франко – Йохан
- Мейсон Темз – Миллер
- Скотт Иствуд – Крис
- Клэнси Браун – Хэнк Адамс
- Вилла Фицджеральд – Дженни Дэвидсон
- Сэм Морелос – Лекси
- Итан Костанилла – Эфрен
В комментарии Viva Коллин Гувер поделилась, что фильм "Сожалея о тебе" – честный и правдоподобный, что каждый сможет в нем увидеть себя.
Есть много прекрасных фильмов, которые все же не имеют ничего общего с реальностью, и мне показалось, что будет неплохо сходить и посмотреть, так сказать, терапевтический фильм: фильм, в котором будут события, что действительно могут случиться с каждым в реальной жизни,
– отметила она.
Писательница добавила, что после просмотра фильма "снова влюбилась в своих персонажей". По словам Гувер, фильм "очень хорошо передал то, что она пыталась создать в книге".