Укр Рус
Кино Фильмы Об отношениях матери и дочери: в кинотеатрах вышел новый фильм по книге Коллин Гувер
27 ноября, 22:31
2

Об отношениях матери и дочери: в кинотеатрах вышел новый фильм по книге Коллин Гувер

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Фильм "Сожалея о тебе" рассказывает об отношениях матери Морган и ее дочери Клары после гибели главы семьи, Криса.
  • В фильме снялись Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Скотт Иствуд и другие.

Сегодня, 27 ноября, в украинских кинотеатрах вышел фильм "Сожалея о тебе", снятый на основе одноименного романа американской писательницы Коллин Гувер. Режиссером ленты стал Джош Бун

О чем фильм и какие актеры в нем сыграли – читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Самая популярная комедийная мелодрама на Netflix, которую смотрят украинские зрители

О чем фильм "Сожалея о тебе"?

В фильме рассказывается об Морган Грант, которая хочет, чтобы дочь Клара не совершила ее ошибок юности, однако девушка хочет идти собственным путем. Жизнь матери и дочери меняет гибель главы семьи Криса.

Они пытаются справиться с потерей и отдаляются друг от друга. Морган находит поддержку в друге, а Кларе помогает местный бунтарь. Однако мать и дочь могут разъединить тайны и импульсивные решения.

"Сожалея о тебе": смотрите онлайн трейлер фильма

Для справки! Фильм "Сожалея о тебе" имеет рейтинг IMDB 6.1/10

Кто сыграл в фильме?

  • Эллисон Уильямс – Морган
  • МакКенна Грейс – Клара
  • Дэйв Франко – Йохан
  • Мейсон Темз – Миллер
  • Скотт Иствуд – Крис
  • Клэнси Браун – Хэнк Адамс
  • Вилла Фицджеральд – Дженни Дэвидсон
  • Сэм Морелос – Лекси
  • Итан Костанилла – Эфрен

В комментарии Viva Коллин Гувер поделилась, что фильм "Сожалея о тебе" – честный и правдоподобный, что каждый сможет в нем увидеть себя.

Есть много прекрасных фильмов, которые все же не имеют ничего общего с реальностью, и мне показалось, что будет неплохо сходить и посмотреть, так сказать, терапевтический фильм: фильм, в котором будут события, что действительно могут случиться с каждым в реальной жизни, 
– отметила она.

Писательница добавила, что после просмотра фильма "снова влюбилась в своих персонажей". По словам Гувер, фильм "очень хорошо передал то, что она пыталась создать в книге".