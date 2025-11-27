Про стосунки матері й доньки: у кінотеатрах вийшов новий фільм за книгою Коллін Гувер

Сьогодні, 27 листопада, в українських кінотеатрах вийшов фільм "Шкодуючи за тобою", знятий на основі однойменного роману американської письменниці Коллін Гувер. Режисером стрічки став Джош Бун

Про що фільм та які актори в ньому зіграли – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "Шкодуючи за тобою"?

У фільмі розповідається про Морґан Ґрант, яка хоче, аби донька Клара не скоїла її помилок юності, однак дівчина хоче йти власним шляхом. Життя матері та доньки змінює загибель голови сім'ї Кріса.

Вони намагаються впоратися з втратою і віддаляються одна від одної. Морґан знаходить підтримку в другові, а Кларі допомагає місцевий бунтар. Проте матір і доньку можуть роз'єднати таємниці та імпульсивні рішення.

"Шкодуючи за тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

Для довідки! Фільм "Шкодуючи за тобою" має рейтинг IMDB 6.1/10

Хто зіграв у фільмі?

Еллісон Вільямс – Морґан

– Морґан Маккенна Грейс – Клара

– Клара Дейв Франко – Йохан

– Йохан Мейсон Темз – Міллер

– Міллер Скотт Іствуд – Кріс

– Кріс Кленсі Браун – Хенк Адамс

– Хенк Адамс Вілла Фіцджеральд – Дженні Девідсон

– Дженні Девідсон Сем Морелос – Лексі

– Лексі Ітан Костанілла – Ефрен

У коментарі Viva Коллін Гувер поділилась, що фільм "Шкодуючи за тобою" – чесний і правдоподібний, що кожен зможе у ньому побачити себе.

Є багато прекрасних фільмів, які все ж не мають нічого спільного з реальністю, і мені здалося, що буде непогано сходити й подивитися, так би мовити, терапевтичний фільм: фільм, у якому будуть події, що дійсно можуть трапитися з кожним у реальному житті,

– зазначила вона.

Письменниця додала, що після перегляду фільму "знову закохалася у своїх персонажів". За словами Гувер, фільм "дуже добре передав те, що вона намагалася створити у книзі".