Если вам надоели вымышленные истории: 3 сериала на реальных событиях с высоким рейтингом

Даже если мы являемся поклонниками кинокомиксов, "Звездных войн" или "Властелина колец" или других фантастических историй, фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях, всегда остаются одними из самых захватывающих. Особенно, если эти ленты с высоким рейтингом.

В новом материале Кино 24 мы собрали для вас список лучших сериалов, которые созданы на основе жизни. Смотрите трейлеры и выбирайте ленту для просмотра.

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Сериалы на основе реальных событий

"Черная птица"

Рейтинг IMDb: 8.1

Это американский мини-сериал 2022 года. Он состоит из шести эпизодов, поэтому вы вполне сможете осилить эту ленту всего за один вечер.

Сериал основан на реальных событиях. Во время того, как Джимми Кин отбывает 10-летний срок заключения, у него появляется невероятная возможность: если он сможет получить признание от Ларри Холла, которого подозревают в серии убийств, Джимми получит свободу. Выполнение этого задания становится самым тяжелым испытанием всей его жизни.

"Черная птица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ломка"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.6

Кинотворцы отмечают, что это сериал о том, как "Америка подсела на ложь". Лента вышла в 2021 году.

Это история о докторе Самюэле Финниксе, который обнаруживает страшную правду о продаже опиоидных обезболивающих и их влиянии на людей.

Сериал раскрывает заговор компаний, которые пытаются влиять на врачей, чтобы те назначали своим пациентам обезболивающие препараты, вызывающие зависимость, ставя при этом финансовую составляющую бизнеса выше здоровья и жизни людей.

"Ломка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Охотник за разумом"

Рейтинг IMDb: 8.6

Еще один высокорейтинговый американский сериал. Действие происходит в США в конце 1970-х годов. Билл Тенч и Голден Форд – агенты Федерального бюро расследований, специализируются на задержании наиболее опасных серийных убийц. Часто им приходится тесно взаимодействовать с ранее задержанными преступниками.

А чем закончится эта криминальная история можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти ленты точно запомнятся вам надолго. Эмоциональная напряженность, интрига и волнение за персонажей – все это вы почувствуете, посмотрев сериалы из нашей подборки.