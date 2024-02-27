3 турецких сериала с высоким рейтингом, которые должен увидеть каждый любитель восточных страстей

Турецкие сериалы – это тот случай, когда невозможно оторваться от экрана. Каждый кинолюбитель точно знает, что восточные страсти и любовь невозможно с чем-то сравнить.

Поэтому смотрите в списке Кино 24 топ 3 турецкие ленты, которые должен увидеть каждый. Смотрите трейлеры, читайте сюжеты лучших сериалов и выбирайте для просмотра тот, который заинтриговал больше всего.

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"Запах клубники"

Лента рассказывает о любви молодой и очаровательной девушки, по имени Асла, которая мечтает стать выдающейся кондитеркой во всем мире. Ее путь пересекается с Бураком, молодым и состоятельным мужчиной, который является самым завидным женихом в Турции.

Их первое знакомство оказалось не слишком приятным – они почувствовали взаимную неприязнь. Однако судьба снова и снова будет сводить их вместе, и то, к чему приведут эти постоянные встречи, станет известным в финале истории.

"Запах клубники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ветер любви"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Сюжет сериала разворачивается вокруг старой вражды между семьями Асланблей и Шадоглу. От ненависти до любви между главными героями драмы, Мираном и Реян всего один шаг. Молодые люди пришли к выводу, что полюбили друг друга навсегда. Однако нарушить установленные правила и противостоять воле семьи оказывается настоящим испытанием. Интересно, к чему это приведет.

"Ветер любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Госпожа Фазилет и ее дочери"

Госпожа Фазилет, потеряв мужа, самостоятельно воспитывает двух своих дочерей. Весь ее жизненный путь прошел в грусти, и сейчас младшая дочь, Эдже, стала для нее надеждой на будущее. Однако самой большой трудностью на пути матери является старшая дочь, Хазан. Даже при своей изысканной красоте она ведет себя так, как не положено женщине, и ее отношения с матерью не являются гладкими.

Семья Эймен, имеющая особняк на берегу Босфора, представляет собой богатый и влиятельный клан. Однажды их пути пересекаются с Фазилет и ее дочерьми. Богатство Эймен превосходит мечты Фазилет. После знакомства с ними жизнь не только Эдже, но и Хазан меняется, поскольку последняя влюбляется в Синана Эймена и это меняет их жизнь навсегда.

"Госпожа Фазилет и ее дочери": смотрите онлайн трейлер сериала