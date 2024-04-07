Жизненные перипетии героев настолько поразили поклонников сериала, что они до сих пор его пересматривают. Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились звезды любимого сериала многих.

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О чем сериал "Сплетница"

По сюжету, популярная девушка Серена ван дер Вудсен возвращается после внезапного исчезновения, вызывая волнение среди своего круга общения. Ее лучшая подруга Блэр Волдорф особенно взволнована возвращением Серены, однако по особым причинам.

Интриги добавляет присутствие загадочной блогера по имени "Сплетница", которая становится ключевым игроком в документировании и распространении тайн, скандалов и любовных приключений этой элитной группы. Сериал исследует запутанные отношения, ожесточенное соперничество и трудности жизни в мире, где внешность имеет первостепенное значение.

"Сплетница": смотрите онлайн трейлер сериала

Как сейчас выглядят актеры сериала



Серена Ван дер Вудсен – Блейк Лайвли тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Блэр Уолдорф – Лейтон Мистер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Чак Басс – Эд Вествик тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Нейт Арчибальд – Чейс Кроуфорд тогда и сейчас / Коллаж Кино 24





Дэн Хамфри – Пенн Беджли тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Дженни Хамфри – Тейлор Момсен тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

В популярном сериале "Сплетница" талантливые актеры мастерски оживили на экране культовых персонажей. Предлагаем посмотреть этот сериал и настроиться на увлекательный мир ленты, которая непременно подарит незабываемые эмоции и впечатления.