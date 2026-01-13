Забудьте о "Кавказской пленнице": 3 старых украинских фильма, которые вернут в детство

Иногда случаются дни, когда настроение становится ностальгическим, и так и хочется окунуться в старые фильмы, которые возвращают в детство. В то же время важно забыть о российских и советских лентах, которые содержали пропаганду.

В материале 24 Канала мы собрали для вас старые украинские фильмы разных лет, которые погрузят в детство. Выберите своего фаворита и наслаждайтесь просмотром и ностальгией уже сегодня.

Какие старые украинские фильмы стоит посмотреть каждому?

"Как казаки соль покупали"

Если вы хотите по-настоящему окунуться в детство, вам точно стоит посмотреть мультфильм "Как казаки соль покупали". Лента вышла в 1975 году и стала одной из серий историй о любимых казаках. Создатели познакомили детей с тем, кто такие чумаки и каким было их дело.

Это смешная, развлекательная, но одновременно поучительная история, которую можно воспринимать как через призму юмора и комедии, так и через призму истории.



Мультфильм "Как казаки соль покупали" / Кадр из мультфильма

В мультфильме казаки предстают перед жадным паном-богачом и помогают чумакам привезти соль на базар.

"Тореадоры из Васюковки"

Также хорошим вариантом для просмотра может стать короткометражный фильм – экранизация легендарного произведения Всеволода Нестайко под названием "Тореадоры из Васюковки". Это история о приключениях двух друзей – Явы Реня и Павлуши Завгороднего. Премьера этого фильма состоялась в 1965 году.

Интересно, что сегодня стало известно: "Тореадоры из Васюковки" снова экранизируют. На этот раз за создание ленты возьмется команда фильма "Ты – космос", а на производство выделят примерно 2,5 миллиона евро.

Пока все ожидают премьеру, можно посмотреть старую короткометражную версию, которая погрузит вас в настоящую историю.

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

Это уже более новый, но не менее интересный фильм, который может погрузить вас в настоящие воспоминания – "Адская хоругвь, или Рождество казацкое". Фильм вышел в свет в 2019 году. Это семейное фэнтези о казаках, которые много лет защищают украинский народ от всего злого.

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

Они не жалеют себя и готовы рисковать ради других. Однако перед ними предстает дьявол, который хочет изменить то, что казакам прощаются все грехи. Он решает поспорить с апостолом Петром и заявляет, что сможет поймать до Рождества и удержать на своей темной стороне храброго казака, по имени Степан.

Только финал этой истории покажет, удастся ли дьяволу реализовать свой замысел.