3 старых украинских фильма, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни

Если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать для просмотра на выходных, то обратите внимание на старые украинские фильмы. Это кинопроекты, которые сформировали наш кинематограф.

Поэтому их стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. В материале 24 Канала рассказываем, какие старые украинские фильмы стоит посмотреть.

Какие старые украинские фильмы стоит посмотреть хотя бы раз в жизни?

"Белая птица с черной отметиной"

Эта лента занимает 8-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Действие фильма происходит с 1937 по 1947 год на Буковине, ныне Черновицкая область Западной Украины, в украинском поселке на реке Черемош, пограничном с Румынией.

Это художественный фильм режиссера Юрия Ильенко, который рассказывает о трагической истории семьи Дзвонарей.

В центре сюжета четверо сыновей Леся Дзвонаря, пути которых разводит судьба: Петр пошел к красногвардейцам, Орест подался в УПА, младший Богдан остался дома. Но со временем их пути переплетаются.

"Белая птица с черной отметиной": смотрите онлайн трейлер фильма

Также стоит обратить внимание на такие фильмы:

"Племя",

"Земля голубая, будто апельсин".

Эти ленты имеют большое значение для развития украинского кинематографа, поэтому если вы в поисках качественного и интересного фильма – смело выбирайте именно их.

Кроме того, в Украине есть немало современных, стоящих лент, на которые можно обратить внимание. Ищите своего фаворита!