3 старі українські фільми, які треба побачити хоча б раз у житті
- "Білий птах з чорною ознакою" розповідає про трагічну історію сім'ї Дзвонарів у період з 1937 по 1947 рік на Буковині.
- Рекомендуються також фільми "Плем'я" і "Земля блакитна, ніби апельсин" як важливі для українського кінематографа.
Якщо ви вагаєтесь, яку стрічку обрати для перегляду на вихідних, то зверніть увагу на старі українські фільми. Це кінопроєкти, які сформували наш кінематограф.
Тому їх варто подивитись хоча б раз у житті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які старі українські фільми варто подивитись.
Які старі українські фільми варто подивитись хоча б раз у житті?
"Білий птах з чорною ознакою"
Ця стрічка займає 8-му позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Дія фільму відбувається з 1937 по 1947 рік на Буковині, нині Чернівецька область Західної України, в українському селищі на річці Черемош, прикордонному з Румунією.
Це художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім'ї Дзвонарів.
У центрі сюжету четверо синів Леся Дзвонаря, шляхи яких розводить доля: Петро пішов до червоногвардійців, Орест подався до УПА, молодший Богдан залишився вдома. Але з часом їхні шляхи переплітаються.
"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму
Також варто звернути увагу на такі фільми:
- "Плем'я",
- "Земля блакитна, ніби апельсин".
Ці стрічки мають велике значення для розвитку українського кінематографа, тож якщо ви в пошуках якісного й цікавого фільму – сміливо обирайте саме їх.
Крім того, в Україні є чимало сучасних, вартісних стрічок, на які можна звернути увагу. Шукайте свого фаворита!