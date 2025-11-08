3 старі українські фільми, які треба побачити хоча б раз у житті

Якщо ви вагаєтесь, яку стрічку обрати для перегляду на вихідних, то зверніть увагу на старі українські фільми. Це кінопроєкти, які сформували наш кінематограф.

Тому їх варто подивитись хоча б раз у житті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які старі українські фільми варто подивитись.

Які старі українські фільми варто подивитись хоча б раз у житті?

"Білий птах з чорною ознакою"

Ця стрічка займає 8-му позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Дія фільму відбувається з 1937 по 1947 рік на Буковині, нині Чернівецька область Західної України, в українському селищі на річці Черемош, прикордонному з Румунією.

Це художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім'ї Дзвонарів.

У центрі сюжету четверо синів Леся Дзвонаря, шляхи яких розводить доля: Петро пішов до червоногвардійців, Орест подався до УПА, молодший Богдан залишився вдома. Але з часом їхні шляхи переплітаються.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

Також варто звернути увагу на такі фільми:

"Плем'я",

"Земля блакитна, ніби апельсин".

Ці стрічки мають велике значення для розвитку українського кінематографа, тож якщо ви в пошуках якісного й цікавого фільму – сміливо обирайте саме їх.

Крім того, в Україні є чимало сучасних, вартісних стрічок, на які можна звернути увагу. Шукайте свого фаворита!