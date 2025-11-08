Тому їх варто подивитись хоча б раз у житті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які старі українські фільми варто подивитись.
Які старі українські фільми варто подивитись хоча б раз у житті?
"Білий птах з чорною ознакою"
Ця стрічка займає 8-му позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Дія фільму відбувається з 1937 по 1947 рік на Буковині, нині Чернівецька область Західної України, в українському селищі на річці Черемош, прикордонному з Румунією.
Це художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім'ї Дзвонарів.
У центрі сюжету четверо синів Леся Дзвонаря, шляхи яких розводить доля: Петро пішов до червоногвардійців, Орест подався до УПА, молодший Богдан залишився вдома. Але з часом їхні шляхи переплітаються.
"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму
Також варто звернути увагу на такі фільми:
- "Плем'я",
- "Земля блакитна, ніби апельсин".
Ці стрічки мають велике значення для розвитку українського кінематографа, тож якщо ви в пошуках якісного й цікавого фільму – сміливо обирайте саме їх.
Крім того, в Україні є чимало сучасних, вартісних стрічок, на які можна звернути увагу. Шукайте свого фаворита!