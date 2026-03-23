5 старых украинских фильмов, которые должен увидеть каждый

В наследии украинского кинематографа есть много примеров важного и качественного кино. Иногда самое главное в ленте сама история, а не качественный монтаж или звук.

24 Канал решил вспомнить несколько культовых лент, которые были не просто популярны в Украине, но и получили признание за рубежом.

Интересно Были народными любимцами: какие актеры популярного сериала "Сваты" оказались предателями

Какие старые украинские фильмы посмотреть?

"Тени забытых предков", 1965

Рейтинг IMDb: 7,8

В центре фильма Сергея Параджанова история двух семей, которые враждуют много лет. И вдруг повторяется история всем известным Ромео и Джульетты, когда Иван Палийчук влюбляется в Маричку Гутенюк. В фильме представлена не только любовь, но и колорит украинской культуры гуцулов.

"Пропавшая грамота", 1972

Рейтинг IMDb: 8,3

Это украинский фильм советского производства, который частично снят по мотивам одноименного рассказа Николая Гоголя. Важный факт, что съемки кинокартины завершили в 1972 году, однако публика ее увидела только в начале 80-х годов. Произошло это из-за того, что партийные чиновники-цензоры запретили ленту к показу из-за недовольства "идеологической" концовкой фильма.

Сюжет рассказывает о приключениях казаков Василия и Андрея, которые ехали к царице в Петербург и везли ей гетманскую грамоту. Сегодня "Пропавшая грамота" считается одной из лучших украинских кинокартин.

"Поводырь", 2013

Рейтинг IMDb: 7,6

Фильм основан на исторических событиях, которые развиваются в 1930-х годах.

Американский мальчик Питер после трагической гибели отца остается один в Украине. Он убегает от преследования НКВД вместе со слепым кобзарем Иваном Кочергой, который берется быть его поводырем. Путешествие открывает парню правду о тоталитарном режиме, репрессии против украинской культуры и жестокое уничтожение кобзарей.

"Голод-33", 1991

Рейтинг IMDb: 7,5

Авторы сняли фильм о Голодоморе глазами ребенка, который стал жертвой жестокой политики советской власти. Историю об этой невероятной страшной истории украинского народа знают почти все, однако это не является причиной того, чтобы говорить об этом меньше.

Когда у крестьян ничего не осталось, они отправились на поля в поисках семян, и возник запрет на сбор колосков. Поэтому не оставалось ничего, кроме как есть сорняки и мышей, а позже началась ситуация с каннибализмом. Создатели показали сельскую семью, которая из-за голода становилась все меньше и меньше.

"Белая птица с черной отметиной", 1972

Рейтинг IMDb: 7,5

В центре история семья Леся Звонаря, которая живет недалеко от румынской границы. Его четверо сыновей являются членами местного ансамбля, однако их судьбы впоследствии кардинально расходятся. Петр присоединяется к красногвардейцам, Орест – в УПА, тогда как младший Богдан остается дома. Их ждут испытания, которые им приходится проходить с оружием в руках.

О каких сериалах мы могли забыть?